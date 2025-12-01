我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國合艾一間高端玩具店還沒正式營業，就在洪災期間遭竊賊盯上。店內超過630件、總價逾300萬泰銖的珍藏商品被搬得精光，店主得知後相當心痛。店主Ekarin接受當地媒體《KhaoSod》採訪時表示，他原本從曼谷南下創業，店面預定12月1日開幕，11月初便陸續將遙控車、無人機、模型飛機等稀有收藏品布置到位，準備迎接第一批客人。然而，《The Thaiger》報導指出，店家「TOYS Gallery Hatyai」在社群貼出照片揭露，洪水期間有人撬開店門、砸碎玻璃，將貨架上的商品一掃而空。照片曝光後在當地引起熱議。Ekarin說，事發當時他人在曼谷，只看到官方直播強調水勢不至於嚴重淹沒市區，因此沒有急著返家查看。沒想到洪水湧入道路、警力四散維持救援時，竊賊反而藉機下手。店面位於治安較差的第8區，距離警局僅約1公里，卻仍難逃遭殃。Ekarin強調，他理解災情期間警方需要支援各地，但仍難接受店內心血全部被搬走。他也表示，不會要求優先補償，希望相關資源先留給災情更重的居民，「我只想要個公道，這種趁亂偷竊的行為，總得有人負責。」當地警方目前尚未公布進一步進度，但此案也讓不少商家呼籲加強災後巡邏，避免在混亂中成為下一個受害者。