▲隨著巨人退出、道奇被今井主動排除，這位日職王牌的新東家幾乎確定將在「洋基、紅襪、大都會」三強之間產生。（圖／記者葉政勳攝）

西武獅隊王牌投手今井達也（27） 透過入札制度挑戰美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball），各隊爭奪戰如火如荼。原本被視為大熱門的舊金山巨人隊，如今據多家美國媒體報導，已正式退出競爭行列，使得今井的落腳處愈加明朗，目前呼聲最高的三支球隊為紐約洋基、波士頓紅襪與紐約大都會。ESPN資深記者Buster Olney率先指出，儘管外界多次將巨人與今井連結，但球團實際上更積極詢問的是「價格較低的投手」，暗示巨人並無意投入爭奪今井這種「頂級合約等級」的自由球員。美媒普遍預估今井達也將獲得：6年1.5億美元（約234億日圓）或8年2億美元（約312億日圓）的報價，這類合約已接近美聯王牌行情，巨人若縮手並不意外。美國《ClutchPoints》記者Joey Allen也引述多位消息人士報導，巨人確定退出今井爭奪戰，而投手本人目前「明顯傾向」：紐約洋基、波士頓紅襪、紐約大都會。引人注目的是，今井甚至將「不想加盟道奇，反而想擊敗道奇」視為談判籌碼之一，而這項消息也與他偏好「在東岸發展」的傾向相互呼應。今井達也日前登上《報導 STATION》節目時便語出驚人：「我想擊敗道奇。打敗那樣的球隊，並成為世界大賽冠軍，對我的人生最有價值。」他也透露，自己希望前往「沒有日本選手的球隊」，尋求更純粹的挑戰。隨著巨人退出、道奇被今井主動排除，這位日職王牌的新東家幾乎確定將在「洋基、紅襪、大都會」三強之間產生。東岸三豪門兇猛競爭、今井又具備王牌潛力，預料這場簽約戰將成為今年自由市場最受矚目的焦點之一。