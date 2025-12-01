我是廣告 請繼續往下閱讀

中國政府因不滿日本首相高市早苗在國會關於「台灣有事」的談話，於 11 月 14 日呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，至今已過去約半個月。部分團體旅客取消行程，但業界普遍保持冷靜。日本對中國的入境旅客依賴也正逐漸減少。東京淺草的店家和觀光業者則表示，中國遊客減少對於工作營收沒有太大影響。根據產經新聞報導，中國遊客不來影響最明顯的是中國團客較多的關西地區。據大阪觀光局表示，大阪府內其中20家飯店中，至 12 月底的中國旅客訂房已有 50～70% 被取消。另一方面，東京都內多家飯店業者則表示「目前沒有受到太大影響」，顯示不同地區的情況存在差異。儘管日本的旅遊分析專家對於中國農曆新年的赴日觀光需求下降感到擔憂，但也認為都市地區有望舒緩過度觀光帶來的影響，根據日本政府觀光局統計，今年 1～10 月訪日旅客共 3554 萬 7200 人。按國家與地區排名，中國以約 23% 居首，但已從 2019 年的約 30% 下滑。在今年10月，韓國、台灣、美國等 13 個國家與地區創下歷史同期新高。中東地區較去年同月成長 33.8%，德國成長 29.2%。中國政府呼籲避免赴日旅遊的兩週後，日本各大觀光地區的中國旅客逐漸減少。然而，即使以入境觀光客為主要客源，許多飯店與餐飲店仍相當冷靜。來自歐美、東南亞的客群已逐漸擴大，使得業者得以巧妙避開「中國風險」。在東京淺草雷門前擔任人力車伕的岩崎櫂（20 歲）指出，原本占三成的中國旅客幾乎消失。他不會中文，但善於用英文應對，強調自己更著重接待歐美與東南亞的旅客，營收上沒有太大變化。淺草人氣甜點店「おいもやさん興伸」的員工三橋由香利（40 歲）表示，「前陣子客人大多是中國人，但最近則以韓國與歐美客居多。」即使中國客減少，仍有其他國家旅客與修學旅行學生排隊購買。販售「淺草炸肉餅」的攤販也說，「來自歐美的觀光客很多，營收幾乎沒變。」淺草「万雷 BANRAI HOTEL」的經理南隼表示，就算來自中國的遊客訂房被取消，也會馬上補上。自從中國政府呼籲民眾避免前往日本旅行以來，中國遊客數量明顯減少，但入境遊客主要來自美國和澳洲。淺草以外的地區也影響有限，東京都千代田區的帝國飯店以及文京區的樁山莊飯店及華盛頓飯店的業者皆表示，沒有受到重大影響，反而加強推廣了歐美與澳洲遊客市場。