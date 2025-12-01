我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國近年遭受越來越多極端氣候衝擊，最新的全球「氣候風險指數」（Climate Risk Index，CRI）顯示，泰國在2024年的風險排名飆升至全球第17名，與前幾年相比有明顯惡化趨勢。根據泰國媒體《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國氣候變遷與環境局（DCCE）局長Phirun Saiyasitpanich表示，CRI 2026版本顯示泰國的短期氣候風險在兩年間從2022年的第72名、跳升到2024年的第17名，代表脆弱度急速上升；長期風險則從前期的第30名上升到第22名。這份由德國環保組織Germanwatch編製的指數，分析1995年至2024年間全球超過9700起極端天氣事件，影響近57億人，造成超過83萬2000人死亡，經濟損失累計高達4.5兆美元。洪水影響人數最多占48％；而風暴造成的損失最高占58％，金額約2.64兆美元。2024年受極端天氣影響最嚴重的10國包括聖文森、格瑞那達、查德、巴布亞紐幾內亞、尼日、尼泊爾、菲律賓、馬拉威、緬甸與越南。Phirun指出，泰國雖是中高收入國家，但仍難擋極端天氣衝擊。他以本月合艾的洪災為例，當地單日累積雨量暴增到350毫米，是近300年來最高紀錄，「這些都是氣候變遷正在加速的明顯訊號」。面對日益升高的風險，泰國政府將強化高風險地區的氣象與防災預警系統，加速推動低碳轉型，並維持2050年達成「淨零排放」的目標。DCCE也正與六大部門及地方組織合作，全面推動國家調適計畫，包括提升防災科技、改善水資源管理、協助農業與基礎設施因應氣候衝擊、推廣自然為本的解方，並強化風險資料庫及經費支持。Phirun表示，泰國也在建立「國內版氣候風險指數」，協助各省制定調適策略，同時推動《氣候變遷法》，強化長期韌性。他強調，社會大眾的參與將是讓泰國邁向韌性低碳經濟的關鍵。此外，曼谷副市長 Thavida Kamolvej 表示，市長差查（Chadchart Sittipunt）已要求團隊依照最壞情境，準備未來可能出現一週降雨量達1100毫米的狀況，「合艾的經驗讓我們必須更謹慎應對」。