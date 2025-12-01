我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨邊境再傳地雷爆炸事件，一名中國籍男子在清晨闖入爭議區域時踩到地雷，當場重傷，右腿被炸斷。泰國軍方表示，該地是兩國長期爭議的敏感地帶，仍有大量未完全清除的地雷。綜合《中國新聞網》與《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，事件發生於11月29日清晨5點50分，地點位於沙繳府（Sa Kaeo），泰國邊境巡邏官兵聽到林地傳出爆炸聲，軍方立即出動無人機勘察，發現一名男子倒地求救並以英文呼喊。排雷與巡邏單位隨後趕到現場，協助將男子送醫。泰軍其後在現場找到護照，確認傷者為來自中國雲南的26歲男子施金貴（Shi Jingui）。泰國第一軍區研判，他疑似非法越境入境泰國，不排除與跨境詐騙有關，後續將交由沙繳府移民警察調查。中國駐泰大使館證實此事，表示傷者目前在Khoksung醫院接受治療，情況穩定。大使館已與泰方保持密切聯繫，協助後續事宜。泰國皇家陸軍發言人Winthai Suvaree少將指出，該地區是今年7月曾發生五天武裝衝突的邊境爭議點，至今仍是排雷重點。他強調，這起事件可看出地雷的殘酷，「地雷不分軍人或平民，也不分國籍」，並指控柬埔寨未依據《渥太華條約》妥善合作清除地雷，甚至多次干擾泰方作業。自今年7月以來，泰國已有18名士兵在邊境地雷爆炸中受傷，7人截肢。軍方表示，將蒐集更多證據，對柬方未妥善處理地雷問題提出進一步行動。