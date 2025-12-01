我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基強打「法官」賈吉（Aaron Judge）今年拿下生涯第3座美聯MVP，追平隊史與曼托（Mickey Mantle）、貝拉（Yogi Berra）、狄馬喬（Joe DiMaggio）並列最多MVP的紀錄，引發外界討論他未來在洋基歷史上的地位。MLB Network名嘴 Harold Reynolds近日更語出驚人，直言賈吉「絕對會」成為洋基史上前五名球員之一，這番話立刻在洋基球迷圈掀起巨大論戰。Reynolds的觀點讓球迷情緒沸騰，因為洋基隊史群星璀璨，要躋身前五難度極高。根據多數球迷與棒球史學者的共識，目前六位幾乎「屹立不動」的傳奇是：貝比魯斯（Babe Ruth）、蓋瑞格（Lou Gehrig）、曼托、貝拉、狄馬喬和基特（Derek Jeter）。賈吉若想成為洋基前五，等同必須「超越其中至少兩位」，這對任何一代球星來說都極為艱難。《Yanks Go Yard》專欄作家Colin Keane表示，全盛賈吉有機會挑戰貝拉、狄馬喬的地位，但要跨過基特恐怕是最大難題——畢基特代表的是洋基文化、五座世界大賽冠軍、長期穩定貢獻與隊魂形象。Colin Keane也直言，另一個使賈吉評價受限的巨大問題就是——沒有冠軍戒指。比較傳奇球星的冠軍數據極為殘酷，貝拉有10冠、狄馬喬9冠、基特有5冠，其他傳奇平均都是6.8冠。雖然說在上古時代競爭沒有像現代棒球般激烈，但在這種背景下，賈吉的「0冠」顯得格外刺眼。若他生涯完全沒有奪冠，許多球迷認為「無論累積多少MVP，也不能算前五」。近25年MLB的戰力差距縮小，能像90年代洋基那樣建立王朝的球隊相當罕見。本季道奇（2025）才成為25年來首支完成二連霸 的球隊。在這樣的環境下，要求賈吉追平基特或貝拉的冠軍數，確實不太合理。但要和這些老球星們們比肩，拿過世界大賽冠軍應該是一個基準。能否真正踏入洋基傳奇殿堂頂尖行列，仍取決於賈吉是否能帶領球隊奪下世界大賽。