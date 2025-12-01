完成美國職棒大聯盟（Major League Baseball）世界大賽二連霸、正朝三連霸邁進的洛杉磯道奇，休賽季面臨重整牛棚等補強課題，同時也傳出陣容可能迎來變動。根據《MLB.com》報導，道奇被點名最可能成為交易籌碼的球員之一，是24歲的年輕捕手魯辛（Dalton Rushing）。由於主戰捕手史密斯（Will Smith）去年已簽下1.4億美元（約合新台幣43.9億元），未來數年此位置戰力穩固，因此魯辛未來的定位相當模糊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
魯辛為 2022 年選秀第二輪（第40順位），本季因巴恩斯（Austin Barnes）被指定轉讓（DFA）而升上大聯盟，在 53場比賽中打出打擊率.204、4轟、24分打點。雖然網站直言他的打擊表現「未達預期」，但仍評價他是「全聯盟頂尖的捕手新秀之一」。

▲世界大賽G7來到11局上，雙方比數僵持在4：4之際，道奇鐵捕史密斯（Will Smith）轟出一發陽春砲，替球隊反超比分至5：4。（圖／美聯社／達志影像）
▲30歲的史密斯去年3月與道奇簽下10年1.4億美元的超長合約，合約直達2033年，地位穩固無可撼動。（圖／美聯社／達志影像）
史密斯長約鎖定正捕手　魯辛未來定位陷入困境

問題不在於魯辛的實力，而是道奇的正捕手位置在未來數年都已確定。30歲的史密斯去年3月與道奇簽下10年1.4億美元的超長合約，合約直達2033年，地位穩固無可撼動。他本季在110場出賽中繳出打擊率 .296、17轟、61分打點，更在世界大賽第7戰延長11局敲出致勝陽春砲，是道奇奪冠關鍵功臣。

《MLB.com》指出，在如此明確的長期布局下，「魯辛在道奇未來的定位相當模糊」。儘管目前道奇40人名單中沒有其他捕手，因此球隊不急於交易魯辛，但網站強調：「若道奇決定用他作為大型交易的核心，也不會讓人意外。」

美媒：以魯辛為核心可換回「非常大的回報」

《Sporting News》同樣點名魯辛，直言他可能是讓道奇換回巨大資產的關鍵籌碼。報導指出：「如果道奇將魯辛放在大型交易的主軸中，他們極有可能獲得非常可觀的回報。在他的角色仍未明確前，從現在到明年交易大限，他的名字都會頻繁出現在交易傳聞之中。」

身為替補捕手的魯辛，目前不僅面臨能否站穩大聯盟的挑戰，更面臨位置被封死的現實。捕手屬於高度專業的位置，在史密斯的合約保護下，道奇如何發揮魯辛的價值，成為休賽季的重要觀察重點。

▲MLB國聯西區封王戰白熱化，道奇與教士狹路相逢，美媒點名最後三週將成決勝期，道奇王座已亮紅燈。（圖／美聯社／達志影像）
▲魯辛也曾擔任過日籍強投大谷翔平等人的捕手。（圖／美聯社／達志影像）

MLB相關報導：

🔥大谷翔平不顧反對參戰WBC！球迷怒噴道奇「管太多」：大家都閉嘴

🔥大谷翔平自曝與女兒相處細節！成立基金會有暖心原因　關注2面向

🔥MLB／今井達也「挑戰道奇」豪語贏得掌聲！官網：他渴望迎接挑戰

相關新聞

MLB／道奇牛棚補強人選又少一人　金鶯開8.79億合約簽下海爾斯利

影／MLB紅人球探關懷盃找林智勝簽名！回憶20年前：想帶你去美國

MLB／藍鳥給席斯大合約害慘洋基？紐媒：今井達也身價恐連帶上漲

MLB／洋基傳要簽太空人王牌左投！紐媒建議別亂衝：恐是悲劇一場