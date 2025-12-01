我是廣告 請繼續往下閱讀

▲30歲的史密斯去年3月與道奇簽下10年1.4億美元的超長合約，合約直達2033年，地位穩固無可撼動。（圖／美聯社／達志影像）

▲魯辛也曾擔任過日籍強投大谷翔平等人的捕手。（圖／美聯社／達志影像）

完成美國職棒大聯盟（Major League Baseball）世界大賽二連霸、正朝三連霸邁進的洛杉磯道奇，休賽季面臨重整牛棚等補強課題，同時也傳出陣容可能迎來變動。根據《MLB.com》報導，道奇被點名最可能成為交易籌碼的球員之一，是24歲的年輕捕手魯辛（Dalton Rushing）。由於主戰捕手史密斯（Will Smith）去年已簽下1.4億美元（約合新台幣43.9億元），未來數年此位置戰力穩固，因此魯辛未來的定位相當模糊。魯辛為 2022 年選秀第二輪（第40順位），本季因巴恩斯（Austin Barnes）被指定轉讓（DFA）而升上大聯盟，在 53場比賽中打出打擊率.204、4轟、24分打點。雖然網站直言他的打擊表現「未達預期」，但仍評價他是「全聯盟頂尖的捕手新秀之一」。問題不在於魯辛的實力，而是道奇的正捕手位置在未來數年都已確定。30歲的史密斯去年3月與道奇簽下10年1.4億美元的超長合約，合約直達2033年，地位穩固無可撼動。他本季在110場出賽中繳出打擊率 .296、17轟、61分打點，更在世界大賽第7戰延長11局敲出致勝陽春砲，是道奇奪冠關鍵功臣。《MLB.com》指出，在如此明確的長期布局下，「魯辛在道奇未來的定位相當模糊」。儘管目前道奇40人名單中沒有其他捕手，因此球隊不急於交易魯辛，但網站強調：「若道奇決定用他作為大型交易的核心，也不會讓人意外。」《Sporting News》同樣點名魯辛，直言他可能是讓道奇換回巨大資產的關鍵籌碼。報導指出：「如果道奇將魯辛放在大型交易的主軸中，他們極有可能獲得非常可觀的回報。在他的角色仍未明確前，從現在到明年交易大限，他的名字都會頻繁出現在交易傳聞之中。」身為替補捕手的魯辛，目前不僅面臨能否站穩大聯盟的挑戰，更面臨位置被封死的現實。捕手屬於高度專業的位置，在史密斯的合約保護下，道奇如何發揮魯辛的價值，成為休賽季的重要觀察重點。