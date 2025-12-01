我是廣告 請繼續往下閱讀

明年3月登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）尚未開打，日本隊相關賽事的門票轉售市場已經陷入瘋狂。隨著洛杉磯道奇球星大谷翔平宣布將二度代表日本出戰WBC，日本戰門票在各大轉售平台根據日本媒體《體育報知》報導，截至11月 0日，日本戰一壘側內野指定席在轉售網站上以50萬日圓出售。同為內野指定席 C（2 樓座位），原價僅6500日圓，轉售價格卻高達14萬日圓，足足是原價的22倍。多數票種也全面暴漲至數倍乃至數十倍，轉售市場異常火熱。日本隊本屆目標是挑戰二連霸。25日，大谷翔平確定將連續兩屆代表日本出戰，成為本屆日本隊首位確定參賽的MLB球員，讓原本因旅外球員人選未定而略顯遲滯的聲勢瞬間加溫。雖然其他大聯盟球員如山本由伸等人尚未確定出賽，但大谷的加盟已足以讓日本球迷熱度爆棚，直接反映在票價飆升上。為因應龐大需求，日本官方票務窗口將於12月1日 起，由 Lawson Ticket 開放第一階段先行抽選。預料勢將掀起新一波搶票潮。隨著賽事逼近、陣容逐步揭曉，WBC在日本的討論度與熱度持續攀升，而「大谷效應」更讓這波熱潮提早引爆。▲大谷翔平確定將連續兩屆代表日本出戰，成為本屆日本隊首位確定參賽的MLB球員。（圖／美聯社／達志影像）