新加坡教育部公布最新措施，從2026年1月起，全國中學生在校園內將不得於任何時段使用手機、智慧手錶等智慧設備，不論是在上課、課間休息、課外活動或補強課程中，都必須將裝置收好，以減少干擾並促進學生的人際交流。新加坡教育部表示，目前規定僅限制學生在上課期間不得使用智慧設備，明年起將擴大至所有非上課時段，包括課間、課外活動、補習與輔導等活動，學生必須把裝置放置於置物櫃或書包內，如遇特殊需求，校方可酌情允許使用。同時，學生的「個人學習裝置」（Personal Learning Device，PLD）管理系統，也將同步調整。原本預設的夜間休眠時間為晚間11點，明年1月起將提前至晚間10點30分，期望協助學生減少睡前使用電子設備的時間，更容易養成規律作息。新加坡教育部指出，這次強化規範屬於新加坡「茁壯SG計畫」（Grow Well SG）的一部分，目標是降低數位裝置對校園生活的影響、提升學生面對面互動機會，並推動更健康的生活型態。新加坡數位發展及新聞部兼教育部政務部長劉潔敏也在社群貼文強調，讓學生具備適應數位時代的能力，不只要教會他們運用科技，也必須引導他們維持身心穩定，懂得自我管理。