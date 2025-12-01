我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國11月政治民調出爐，整體滿意度出現明顯下滑。川登喜大學民意調查中心（Suan Dusit Poll）的最新數據顯示，政府本月的政治指數平均得分為3.90分，低於10月的4.02分。本次調查採線上與實地訪問方式，對泰國全國2,208名民眾進行抽樣。各項指標中，「反對黨的表現」得分最高為4.46分；「減貧問題的處理」則以3.44分敬陪末座。在政治人物支持度部分，57.34％受訪者表示政府陣營「沒有特別突出的政治人物」。僅23.46％受訪者支持總理阿努廷（Anutin Charnvirakul），顯示執政團隊整體氣勢仍偏低迷。反對黨則表現亮眼。人民黨黨魁、國會反對黨領袖納塔蓬（Nattapong）以39.49％支持度居冠，同黨眾議員拉查諾（Rachanon）以31.97％緊追在後。政策評價方面，政府推出的「一人一半Plus」計畫最受肯定，有39.51％民眾給予好評；反對黨最受肯定的施政作為是「監督政府」，獲得49.72％的支持。川登喜大學調查中心主席蓬潘指出，一人一半Plus的確減輕部分家庭負擔，但11月合艾大規模淹水暴露政府救災效率與管理缺口，直接拉低整體指數，也影響總理阿努廷的個人滿意度。川登喜大學法政學院副院長榮帕分析，這份調查顯示泰國人最關注的仍是民生與就業問題。他指出，政府在「失業率」及「整體經濟滿意度」兩項指標的下滑，與一般民眾的真實感受相符。他並提醒，隨著下屆大選逐步逼近，政府若無法提出新的刺激經濟方案、加強對低收入族群的支持，並有效壓低生活成本，經濟治理不佳的印象將成為執政最大隱憂。