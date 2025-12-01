我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部合艾連日豪雨釀成嚴重淹水，引發外界質疑政府應變太慢。泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）親赴災區視察，首度向受災民眾公開致歉，坦言救災確實「有做得不夠的地方」，並承諾政府會負起全部責任，全力彌補後續作業。根據泰媒報導，阿努廷29日在總理府召開跨部會會議，副總理兼財政部長艾尼提、總理府部長帕拉敦及多個相關部門皆到場，針對後續恢復作業進行全面盤點。會議決議加速建置災民名冊，啟動每戶9千泰銖的緊急補助金，目標在1週內完成發放；房屋損毀則依評估結果給予最高4萬5千泰銖的修繕補助。在金融支援方面，政府將推出兩類紓困貸款，包括最高10萬泰銖的6個月期無息貸款，以及10萬泰銖的1年期修復貸款。財政部表示，國有銀行資金已到位，並會與民間銀行協調延後還款、降低利率等措施，讓災民能盡快度過難關。阿努廷表示，當務之急是確保災民安全，安置無法返家的居民。各府正比照疫情期間的“集中安置模式”，安排住房與必要物資，同時動員志工與公務員展開大規模清淤與環境清理。為避免類似事件再度重演，阿努廷要求全面檢視預警與疏散系統，必要時將以修法強化警報效力。他並指示專家深入研究合艾的地形、水路與排水系統，提出長期基礎建設改善方案。