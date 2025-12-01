我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國布里蘭省發生一起意外命案，一名75歲婦人日前在放牧時遭自家飼養的母牛踩踏胸部，傷勢過重不幸身亡。村民表示，這頭牛與鄰近的牛群向來不對盤，可能在路邊相遇時爆發衝突，導致意外發生。根據泰國媒體《KhaoSod》報導，死者為穆昂寬分區班波胡村的費安．音藍（Khian Yimram），事發在11月28日傍晚，她被自家6歲母牛「Chao Khao」踩傷，當地民眾先將她送往班丹醫院，後轉至布里蘭中心醫院，最後仍宣告不治。68歲的村民桑表示，當時他騎著附側車的機車趕著4頭牛回牛舍，途中看到費安的牛逆向走來，卻不見主人。他心生疑惑，隨即在路旁草地發現倒地昏迷的費安，立即撥打1669求救。桑指出，自己的牛與費安的牛多年來互看不順眼，每次碰面都會互相挑釁，兩方牛群長期處於敵對狀態。村副村長通瑪則說，費安與丈夫同住，孩子在外地工作，她養牛已超過10年，平時與這頭名為Chao Khao的母牛感情深厚，經常牽著牠走動。研判這次意外應是兩頭牛在路邊相遇時發生衝突，導致母牛情緒緊繃、出現攻擊反應。報導指出，母牛疑似因受到驚嚇而暴衝後退，費安當時站得太近，來不及避開，體重近500公斤的母牛後腿踩中她的胸口，造成肝臟破裂等致命傷。