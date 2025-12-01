我是廣告 請繼續往下閱讀

國內化妝品業者近日首度驗出致癌風險的蘇丹紅色素，至今至少已有二十多項產品受到波及。牽涉其中的新加坡原料供應商Campo Research標榜提供「天然、多功能植物活性萃取物」，不少台灣業者就是因為不願使用化學合成色素，才願意花上兩百到三百倍的價格購買天然原料，如今卻成為風暴受害者，痛批供應商提供不實材料，要求食藥署順藤摸瓜追查上游並啟動國際通報。這起國內首見在化妝品中檢出蘇丹紅的事件，源頭指向新加坡公司Campo Research (S) Pte. Ltd。然而，截至目前為止，該公司未有任何公開說明，也未針對外界質疑作出回應。根據新加坡商業平台SGPBusiness.com資訊，Campo Research於1998年4月8日成立，總部設於哈德遜科技中心大樓，主要從事藥品與草藥（不含西藥）批發，另有出版名錄與郵件列表業務。公司註冊狀態顯示正常營運。翻查其官網，產品目錄列有逾一千種活性成分，包括水果酶、咖啡油UV-A&B（用於防曬）、印楝油、植物性防腐劑、蘑菇萃取物等，來源遍及中國、印度、澳洲與多處熱帶森林植物。公司也在首頁強調其材料符合美國、中國等多國規範標準。由於Campo Research主要面對企業客戶而非一般消費者，官網不公開單項原料價格，必須由製造商、行銷端或品牌商先填寫表單才可取得報價。台廠業者喊冤強調，不願採用化學合成色素，才會選擇天然來源，價格動輒高出數百倍，業者盼主管機關徹查源頭，避免天然市場再出現黑箱漏洞。