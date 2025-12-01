我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼首都雅加達正式下令禁止販售供食用的狗肉與貓肉，並給予業者六個月緩衝期。禁令一出立刻在當地掀起反彈，有長年吃狗肉的族群怒批政府「粗暴一刀切」，甚至有人聲稱「上帝創造牠就是讓人吃的」，讓這項牽動文化與公共衛生的政策再次成為爭議焦點。外媒指出，雅加達是全球少數仍可見狗肉、貓肉交易的城市之一。雖然穆斯林社群普遍不吃狗肉，但在印尼部分族群間，狗肉被視為治療登革熱的偏方，或是地方上的傳統食物。36歲的饕客胡塔加奧接受訪問時強調，政府不該禁止，「上帝創造牠，就是讓人吃的。不要只看壞處，也要看到它的好處。」動保團體則對禁令抱持相反態度，「無狗肉聯盟」多年來推動禁止狗肉交易，認為宰殺過程殘忍，也提高狂犬病風險。該組織指出，雖然絕大多數印尼人不吃狗肉，但仍有大量野狗從狂犬病流行的西爪哇被運進雅加達，估計一年高達9500隻。雅加達農業單位表示，首都自2004年起就維持「狂犬病無疫區」，此次禁令正是要守住這項紀錄。儘管狗肉在一般市場與餐廳已不常見，但全市仍有19家餐廳提供相關料理，至少兩座屠宰場仍在運作，顯示黑市需求依舊存在。部分居民憂心，禁令將讓狗肉交易更加地下化，價格可能飆漲，更有人形容「現在買狗肉就像在找毒品」。也有人擔心，若查緝力度加大，想吃狗肉的人可能轉向街頭流浪狗，反而引發新的治安與公共安全問題。雅加達政府表示，未來將加強宣導，並制定更明確的罰則，包括書面警告、停業到吊銷執照等處置。不過，被查扣動物的安置方式，官方尚未提出完整方案。外界認為，雅加達此舉可能成為印尼其他地區的示範，牽動全國狗肉市場的未來走向。