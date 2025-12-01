我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國南部合艾洪災嚴重，許多車輛遭洪水沖離原位，甚至翻覆，讓拖運與打撈工作更加棘手。馬來西亞拖車業者在泰國政府核准下進場協助，不少司機形容作業難度「比平常高出好幾倍」。根據馬來西亞《中國報》報導，日得拉拖車業者莫哈末阿克馬表示，他們在大馬駐宋卡總領事館的協助下，於昨日獲准將15輛拖車開進泰國展開救援。截至目前，已成功拖回15輛受災轎車，但預估仍有十多輛車等待處理。他指出，部分車輛停在飯店地下停車場，積水仍未退去，讓拖運作業更加困難。尤其近年採用全電子系統的現代車款，一旦浸水就無法啟動，輪胎甚至會自動鎖死，使拖運程序更為複雜。他解釋，若車輛完全泡水，他們會利用小型支撐輪胎，把車「推」上拖車，以避免傷及變速箱。這種方式耗時較長，每輛車從15分鐘到1小時以上都有可能。保險業者莫哈末烏再爾莫哈末道勿則透露，他們正與泰國保險公司合作，利用這15輛獲准的拖車協助運出受災車輛。他表示，依照現行規定，馬來西亞拖車無法直接在泰國操作，因此目前僅能依靠這批獲准車輛。他預估，整體拖運作業需時約一週，後續也會嘗試爭取更多拖車入境協助救災。他提醒車主準備好相關文件，包括車輛原始證件，以利後續處理。他補充，所有被拖出的車輛將先集中至武吉甘密，再由車主自行安排下一段拖運，送往各自的維修地點或目的地，讓災後整理更有效率。