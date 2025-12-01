我是廣告 請繼續往下閱讀

美國的突然介入

▲川普公開支持的阿斯夫拉已完成投票。（圖／美聯社／達志影像）

▲中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／美聯社／達志影像）

選民怎麼看？

▲執政黨左翼「自由重建黨」的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）。（圖／美聯社／達志影像）

台灣前友邦宏都拉斯，當地時間週日正式舉行總統大選投票，雖然選舉結果尚未出爐，但美國總統川普（Donald Trump）先前已公開放話，支持保守派「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura），甚至威脅若阿斯夫拉敗選，將削減對宏國的財政援助。這個中南美國家將面臨左傾或右轉的抉擇。綜合外媒報導，這次選舉除了選新總統以外，國會、數百個地方職位也會一併改選，雖然本次有3人參與角逐總統，但勝算最高的僅有3位，分別是執政黨左翼「自由重建黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）、保守派國家黨的阿斯夫拉、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。對於宏都拉斯人而言，安全、就業和經濟仍是他們最關心的問題，不過在政治層面上，焦點主要集中在候選人互相指責貪腐、操縱選舉。上週美國總統川普突然公開力挺阿斯夫拉，直言阿斯夫拉是3名主要候選人裡，他唯一可以合作的對象，甚至不惜放話警告：「如果他沒當選，美國就不會再繼續花冤枉錢。」還加碼宣布赦免因販毒至美國，遭美國法院判處45年徒刑的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。美國國務院網站的資訊顯示，上個財政年度，美國向宏都拉斯提供了超過1.93億美元的援助，儘管援助有所削減，但今年仍援助逾1億美元。有分析認為，這表明美國重燃對拉丁美洲的興趣，甚至不惜直接介入該地區事務，此時正值美國在加勒比海增兵、川普威脅委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），導致區域局勢高度緊張。部分宏都拉斯民眾因此感到不安，希望選舉能和平進行。截至發稿時間為止，根據《BBC》報導，出口民調似乎顯示納斯拉亞暫時領先，但仍有高達34%的選民表示自己尚未決定要投給誰，因此選舉結果仍充滿不確定性。55歲、從事保全工作的莫利納（Ruben Darío Molina）對川普的干預顯得毫不客氣，因為1個月前，川普政府剛將他遣返回宏都拉斯，結束他在美國20年的生活。他原本在邁阿密從事園林綠化工作，有一天突然被美國移民和海關執法局（ICE）逮捕，導致他與妻兒分離：「我不相信政客，政客都是垃圾，他們只把你當成墊腳石。」42歲的系統工程師澤拉亞（Cristian Zelaya）則表示，他投票的首要目標是「盡力拯救國家，免於重蹈委內瑞拉覆轍」，想把共產主義者趕下台，指的是目前的執政黨，認為該黨曾做出許多承諾，最終卻未能兌現。71歲的退休人員菲格羅亞（ Carlos Alberto Figueroa）認為，應由蒙卡達接續現任總統卡絲楚（Xiomara Castro）的路線，但他同樣低估了川普的影響，聲稱宏都拉斯人民會自己做出決定。投票將於當地時間週日傍晚5點結束，初步結果預計晚上9點出爐，但最多有30天的時間正式宣布最終結果。原文報導：