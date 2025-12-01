中央氣象署表示，今（1）日起桃園以北地區將出現短暫陣雨，明（2）日晚間起受東北季風影響，降雨範圍將擴大。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，周三（2日）東北季風增強、冷空氣南下，北台灣急探12度低溫，一直到周末才轉晴回溫。
東北季風周二報到！今13縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日至明（2）日白天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區零星降雨。明日晚起東北季風增強，降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，天氣將明顯轉涼，一直到周末東北季風才減弱，氣溫逐漸回升。
氣象署今發布陸上強風特報，表示風力增強，1日下午至2日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾特別注意。
冷空氣周三南下！北部、東部連3天大雨
氣象專家吳德榮在氣象專欄「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。
吳德榮說明，最新模式模擬顯示，明（2）日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。周三（3日）起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨、周四、五（4、5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。
北台灣低溫急探12度！天琴颱風最新路徑曝光
吳德榮指出，周三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。周六、周日（6、7日）「東北季風」減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。
針對颱風最新動態，吳德榮表示，根據氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱天琴」在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，「不確定性」仍很大。最新歐洲模式模擬顯示，下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循「天琴」的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
