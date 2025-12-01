我是廣告 請繼續往下閱讀

東北季風周二報到！今13縣市吹8級強陣風

▲中央氣象署公布未來一周天氣預報圖表，從12月2日晚間開始，東北季風報到，台灣各地氣溫將明顯轉涼，北部、東部也會連續3天都有下雨的情況發生。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲氣象署今發布陸上強風特報，表示風力增強，1日下午至2日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號）。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

冷空氣周三南下！北部、東部連3天大雨

明（2）日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。周三（3日）起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨、周四、五（4、5日）水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。

▲明（2）日「東北季風」影響，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。周三（3日）起「東北季風」增強、挾冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨。（圖／NOWNEWS資料照）

北台灣低溫急探12度！天琴颱風最新路徑曝光

周三起氣溫下降，北台平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬「東北季風」未達「大陸冷氣團」定義，但北台明顯轉冷，應注意保暖。