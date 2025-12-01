進入12月第一天，2025年最後一個月好好把握，快來杯咖啡提神！7-11表示，每月1號的精品咖啡買7送7限時開跑，還有「周一咖啡日」2杯99元；全家表示，12月1日開搶特濃美式、特濃拿鐵買30送30，另周一開工再喝大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享，省錢咖啡優惠快把握。

🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月1日至12月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）

▲7-11每月一次精品咖啡買7送7登場。（圖／7-11.com.tw）
📍APP｜限12月1日
◾大杯燕麥拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）

▲7-11周一舉辦咖啡日優惠。（圖／7-11.com.tw）
🟡全家便利商店
📍APP｜12月1日10:00開賣（限全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯特濃美式買5送3，6.3折（原價55元、特價34元）
◾大杯特濃拿鐵買5送3，6.3折（原價65元、特價41元）

▲全家線上寄杯大杯特濃咖啡買30送30。（圖／手機截圖）
📍APP｜12月1日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家周一咖啡日，單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元。（圖／手機截圖）
📍APP「優惠趣」｜12月1日至12月5日
◾午后時光重乳草莓奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
◾開心果奶茶買1送1，5折（原價39元、特價20元）

▲全家APP首頁「優惠趣」開搶優惠券。（圖／手機截圖）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾鮮露紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾鮮露醇奶茶買1送1，5折（原價55元、特價28元）

📍APP｜11月26日至12月9日
◾膠囊茶機40元系列買5送5，5折（原價40元、特價20元）
品項：五窨茉莉茶后、金焙蕎麥茶、白烏龍茶、鮮露紅茶
◾膠囊茶機55元系列買5送5，5折（原價55元、特價28元）
品項：五窨茉莉醇奶茶、金焙蕎麥奶茶、白烏龍奶茶、鮮露醇奶茶

▲全家原茶、奶茶買一送一。（圖／全家www.family.com.tw）
📍門市｜11月26日至12月9日
◾大杯拿鐵6杯199元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵5杯199元，6折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾6杯199元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾大杯單品拿鐵3杯199元，6折（原價110元、特價66元）

▲大杯拿鐵6杯199元，約是6折，平均單杯特價33元。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
📍門市｜11月26日至12月23日
◾大杯恐龍巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾桂圓紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾醇脆黑糖拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯橙香美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯橙香拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜11月26日至12月23日
◾大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買20送18，5.3折（原價65元、特價34元）

▲（圖／翻攝自萊爾富hilife.com.tw）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享，周一（12月1日）持uniopen聯名卡消費，大杯同品項以上買一送一。

▲星巴克買一送一uniopen卡友周一獨享。（圖／星巴克www.starbucks.com.tw）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0

🟡美廉社
📍APP｜11月12日至12月9日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）

▲美廉社美式、拿鐵都有買5送5優惠。（圖／美廉社simplemart.com.tw）
資料來源：7-11全家萊爾富星巴克

