強冷空氣在路上！中央氣象署表示，明（2）日晚間起受東北季風影響，降雨範圍將擴大，天氣將明顯轉涼，一直到周末才回暖。氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，下一波北方強冷空氣預計在周三（3日）白天就會到達台灣，周三（3日）晚間與周四（4日）清晨將是最冷時刻，而本次影響時間長，將呈現先濕冷、後轉乾冷的天氣狀況。
東北季風周二報到！今13縣市吹8級強陣風
中央氣象署表示，今日至明（2）日白天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區零星降雨。明日晚起東北季風增強，降雨範圍稍擴大，北部、東半部及恆春半島局部短暫雨，天氣將明顯轉涼，一直到周末東北季風才減弱，氣溫逐漸回升。
氣象署今發布陸上強風特報，表示風力增強，1日下午至2日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾特別注意。
強冷空氣準備抵達台灣！周三、周四最冷：先濕冷後轉乾
氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」表示，本周天氣仍受東北季風影響，下一波北方強冷空氣預計12月3日（周三）白天就會到達台灣，12月3日（周三）晚間至12月4日（周四）清晨將是此波降溫最為顯著的時段，北部及宜蘭地區天氣明顯轉涼，其它地區氣溫亦有下降的趨勢。
林得恩進一步說明，北部、東半部地區及恆春半島到時會有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。12月4日（周四）白天至12月5日（周五），東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其它地區早晚亦涼；一直要等到12月6日（週六）白天，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍然偏涼，籲請注意衣著調整保暖。
資料來源：中央氣象署、林老師氣象站
