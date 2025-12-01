我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳柏霖、庭瑄低調交往，原預計年底要結婚。（圖／翻攝自IG@chenbolin、@hsuan900319）

陳柏霖因閃兵案神隱，他原訂今年底在紐西蘭迎娶交往13年的庭瑄，沒想到因為閃兵只好延後，還要一一打電話向餐廳、廠商以及家人說明，曾被爆出年收5.5億元的他，原本預計預算無上限的婚禮，現在變成無期限延後，據悉賓客名單還有房祖名、桂綸鎂等人。陳柏霖10月因閃兵被捕，遭檢方求刑2年8個月，根據《鏡週刊》報導，陳柏霖原本預計今年底要在紐西蘭迎娶交往13年的庭瑄，現在也只能暫緩，相關廠商和機票、住宿都順延，而紐西蘭的餐廳業者不認識陳柏霖，還打聽他究竟要延到何時，怕血本無歸。陳柏霖過去曾因偶像劇《我可能不會愛你》李大仁走紅，暖男形象深植人心，還曾被公開年收入高達5.5億元新台幣，雖然幾乎財富自由的身價，但陳柏霖個性浪漫，常常說走就走，看到想吃的料理就訂機票，平時的花費也相當可觀，這次閃兵被捕，傳出交保金50萬元還是靠朋友周轉，不過陳柏霖經紀人回應，「該則報導並不確實。」