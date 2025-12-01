台南地區民眾趕快儲水！根據台灣自來水公司最新公告，明（2）日周二起台南部分地區因配合南工處辦理南化複線施工，預計將實施停水作業，影響時間長達39小時，預計會有24.3萬戶停水、7.8萬戶降壓，共32萬戶受影響。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理12月2日至12月3日台南停水、降壓的影響時間與範圍，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月2日上午9時到12月4日0時（共39小時）
📍停水區域
▶安平區：漁光里。東區/東光里、後甲里、新東里、崇學里、大智里、富裕里、仁和里、泉南里、和平里、自強里、衛國里、東安里、虎尾里、忠孝里、莊敬里、小東里、圍下里、成大里、東門里、崇成里、東聖里、德光里、崇德里、東明里、崇誨里、文聖里、崇信里、南聖里、崇文里、崇善里、關聖里、德高里、龍山里、大學里、大同里、裕聖里、復興里、裕農里、中西里、富強里。部分里別: 崇明里、東智里。北區/開元里、東興里、重興里、正覺里、公園里、中樓里、元寶里、合興里、長勝里、大興里、小北里、北華里、長興里、永祥里、北門里、大光里、仁愛里、振興里、力行里。中西區/郡王里、赤嵌里、開山里、城隍里、小西門里、南門里、南美里、法華里、永華里。
▶永康區：崑山里、建國里、復興里、光復里、神洲里。
▶左鎮區：全部。
▶大內區：全部。
▶山上區：全部。
▶新市區：大社里(國3以東)、潭頂里(國3以東)。新化區/知義里、羊林里、那拔里、大坑里、山脚里、礁坑里、東榮里、護國里。善化區/昌隆里。
▶歸仁區：全區。
▶關廟區：全區。
▶龍崎區：全區、
▶仁德區：新田里、仁義里、仁德里、一甲里、上崙里、後壁里、太子里、文賢里、土庫里、仁愛里、成功里、仁和里。部分里別保安里、中洲里。
📍降壓區域
▶新化區：太平里、協興里、豐榮里、崙頂里、全興里、北勢里、唪口里、武安里。
▶安定區：安加里、港南里、港口里、中榮里、中沙里、新吉里、文科里、港尾里、海寮里、嘉同里、蘇厝里、蘇林里、安定里。
▶新市區：大洲里、社內里、新和里、大營里、三舍里、新市里、豐華里、永就里、港墘里、大社里(部分區域)、潭頂里(部分區域)。
▶善化區：文昌里、嘉北里、六分里、小新里、嘉南里、文正里、光文里、坐駕里、東關里、南關里、六德里、溪美里、什乃里、牛庄里、田寮里、蓮潭里、頂街里、胡家里、胡厝里。
▶永康區：中華里、中興里、成功里、勝利里。
停水原因：配合南工處辦理南化複線施工停水
🕦停水時間：12月2日上午9時到12月4日0時（共39小時）
📍影響區域
▶玉井區：全部區域，南部橫貫公路/照豐產業道路。玉井區/三埔村農路、中圍街、中山路、中正路、中華路、仁愛街、信義街、健康街、內層林產業道路、內山公路、前園街、劉陳農路、南部橫貫公路、和平街、大勇街、大埕街、大成路、大智街、大道街、太子街、富強街、工業街、店仔街、後旦街、忠孝街、憲政街、斗六仔農路、新興街、東西向快速公路北門玉井線、樹糖街、歡雅農路、武成街、民主街、民族路、民權路、民生路、焦吧哖東路、焦吧哖西路、照豐產業道路、牛稠坑農路、玉安街、神農街、福德街、進學街。
▶南化區：內山公路、北寮里、北平里、中坑里、玉山里。高雄市/內門區石坑里。
停水原因：配合南工處辦理南化複線施工停水。
🕦停水時間：12月2日上午9時到12月4日0時（共39小時）
📍影響區域
▶仁德區：中正路一段、中洲二街、中洲八街、中洲路、二空路、亞航街、依仁一街、依仁二街、依仁路、保仁路、保生東路、保生路、保華路、和愛街、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功一街、成功三街、成功二街、武東三街、民生路、永德路、長東街、開發一路、開發七路、開發三路、開發二路、開發五路、開發六路、開發四路。
▶東區：保華路、崇元二街、崇吉一街、崇善路、崇德三十四街、崇德路、成功三街、文東街、長東街。
▶歸仁區：中洲路、武東三街。
停水原因：配合南工處「南化複線－南化至左鎮送水管」作業
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
