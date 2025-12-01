我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼蘇門答臘多地連日暴雨引發水災及山泥傾瀉，災情持續惡化。官方最新公布，死亡人數已達442人，另有至少646人受傷、402人仍然下落不明，隨着時間流逝，搜救難度加劇。印尼當局表示，救援隊伍正全力趕往受災最嚴重地區，但災區交通中斷、河道暴漲，加上氣象條件不穩，使救援行動步步受限。部分道路塌陷、橋樑被沖毀，重型機具亦難以運入。由於多個地區的通訊網絡已經癱瘓，外界難以掌握當地災民實際情況。救援單位表示，許多家庭至今無法與外界聯絡，生還者仍在等待協助。當局指出，目前仍有數千名災民被困於偏遠村落或高地，缺乏乾淨食水、醫療用品及糧食等必需品。若補給無法及時送達，恐將引發二次危機。地方政府已緊急調派軍方與警消力量，並設置臨時避難中心，協助撤離居民。然而惡劣天候持續，山區可能再度出現土崩，令救援工作風險倍增。印尼政府呼籲民眾提高警覺，並強調會調動一切可用資源應對災情。當局同時警告，未來幾日仍有強降雨，救援行動需在變化多端的環境下迅速調整，以保障更多生命安全。