原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也隨即發文宣布退黨，並表示：「從此海闊天空，只支持值得支持的」，朱蕙蓉更於下午受訪時坦言，她從黨主席選舉時就起心動念想退黨，認為黃國昌選後更加封殺、打壓對手蔡壁如，且又在沒討論之下推派其他人選到三蘆，有點太過無情無義。雖然李有宜受訪表示退黨和自己要專心拿取博士學位有關，但媒體人黃光芹隨即爆料李有宜長期受冷暴力打壓，在三蘆區深耕多時卻被空降人馬內定強碰，才黯然退黨。朱蕙蓉昨下午受訪也指出，自己退黨也和李有宜有關，自2023年跟李有宜在選舉期間認識，並幫忙掃街，當時覺得一個小女孩滿辛苦，且態度也滿好，應好好支持這位願意為黨服務、奉獻的人。朱蕙蓉提及，選後她認為李有宜也選得不錯，認真要講，並不輸給蔡壁如的成績，因為李有宜是初生之犢，跟對手立委林淑芬比起來，選得也不錯，且選完第二天就宣布要繼續耕耘，退而求其次認為可繼續選議員，所以她覺得一定要多多支持李有宜。朱蕙蓉坦言，但這2年確實有看見李有宜的孤單、一直被忽略，看敢講跟不敢講而已，她是看在眼裡。話鋒一轉，朱蕙蓉透露自己起心動念想退黨，是從黨主席選舉開始。她提到，只要條件夠就可根據黨規參選黨主席，任何人都應該要被尊重，選贏的人也應該要有風度，對同伴、同僚肯定與說謝謝，但顯然是完全沒有，且甚至更加明顯去封殺、打壓、排斥對手，是不是有點太過無情了？甚至如果要講無義，好像看起來也是。朱蕙蓉指出，李有宜在2024選舉結束後第二天就說要選三蘆議員，但黃國昌卻在沒有任何電話、諮詢與討論，甚至是全民調等過程，就派了人選，看板什麼都出來了，甚至有活動的時候，也從來沒有請李有宜一起參與，就表示把她給銷聲匿跡、慢慢地抹掉了，倘若是這樣的一個政黨，這是非常沒有仁義的，儘管這是李有宜自己的選擇，但她認為應支持對方。