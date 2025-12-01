高雄市鄉親記得儲水！根據台灣自來水公司最新公告，明（2）日周二起高雄市部份地區將實施停水作業，主要是因辦理水池複線送水幹管工程，影響時間最長達53小時。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理12月2日至12月4日高雄停水影響時間與範圍，以及8處臨時加水站，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎ 高雄市停水範圍一次看
🕦停水時間：12月2日上午9時至12月4日0時（共39小時）
停水原因：配合南工處辦理南化複線施工停水
📍影響區域：內門區石坑里。
🕦停水時間：12月2日上午9時至12月4日下午14時（共53小時）
停水原因：台南強化供水韌性辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程
📍影響區域：
內門區：瑞山里
旗山區：三協里（花旗社區）
田寮區：鹿埔里、古亭里
🕦停水時間：12月2日上午9時至12月4日上午10時（共49小時）
停水原因：台南強化供水韌性辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程
📍影響區域：
內門區：中埔里、內東里
🕦停水時間：12月2日上午9時至12月4日上午6時（共45小時）
停水原因：台南強化供水韌性辦理南化場至豐德配水池複線送水幹管工程。
📍影響區域：
內門區：內門里、內南里、內豐里、永吉里、永富里、永興里、石坑里、光興里、東埔里、金竹里、溝坪里、觀亭里
旗山區：永和里（火路地區）、大林里（溝坪路部分）
🟡高雄市8處臨時供水站位置一次看
1、內門紫竹寺（高雄市內門區中正路115巷18號）
2、內門南海紫竹寺（高雄市內門區內埔82號）
3、內門紫雲宮（高雄市內門區觀亭里16鄰中埔頭2-1號）
4、內門竹峯宮（高雄市內門區金竹里安定50-1 號）
5、溝坪派出所（高雄市內門區永興里頂庄9號）
6、溝坪興天宮（高雄市內門區溝坪里廣福40號）
7、旗山區花旗二路395巷口（高雄市旗山區三協里花旗二路395巷2號）
8、旗山區花旗二路170巷16號前（高雄市旗山區三協里花旗二路170巷16號）
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
