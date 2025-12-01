我是廣告 請繼續往下閱讀

中國政府因不滿日本首相高市早苗關於「台灣有事」的談話，而呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，雖然確實有一部分中國遊客取消行程，但日本業界普遍保持冷靜，有東京淺草的業者就表示，中國遊客減少對於營收沒有太大影響，大阪觀光局也指出，雖然當地嚴重依賴中國顧客的飯店會受到較大打擊，但其它飯店大致都能透過別國遊客的預訂來補上損失。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也說，中國政府與其說是懲罰日本，不如說是在懲罰自己的企業和人民。矢板明夫11月30日深夜在臉書粉專發文，稱日本《週刊鑽石》最近刊出了一篇文章，內容意外揭露了中國政府這次「經濟報復」的虛實。表面上，中國官方宣布「日本旅遊54萬張機票取消」，但進一步拆解後，呈現出來的卻是完全不同的面貌。首先，中國這種大動作的負面反應其實並不新鮮，2012年為了釣魚台，中國也曾祭出旅遊禁令；2023年福島核廢水經過處理並排放後，中國又全面封殺日本海鮮，這一次也不過是「表明強硬」的舊劇本再次上演而已。再者，「54萬張機票取消」看似驚人，但這個數字其實是由中國政府「指示」的結果，因為中國的大型航空公司與旅行社，大多是國有企業，政府一句話，所有預訂日本團體旅遊的機票就得無償取消，這些損失由誰吸收？不是日本，而是中國國企與被迫退團的中國旅客。更重要的是，54萬張機票看似驚人，但換算成旅客約27萬人，與日本觀光局公布的最新數據相比，今年1月到10月，中國訪日遊客就高達820萬人，平均每月就有82萬人赴日，27萬人根本無法構成全面衝擊，反正日本各大景點都有超過負荷的跡象，正好可以趁機喘一口氣。矢板明夫並指出，許多被取消的旅遊團，是中國旅客最常見的 「6天5夜2000元人民幣」超低價團，這種團一般是住郊區廉價旅館、餐食統一中式、行程大多是「車窗觀光」，購物點都是中國人自營的免稅店。換句話說，他們即使人到了日本，錢基本上也沒有留在日本，這樣的旅遊模式，恐怕也很難稱得上是「振興日本經濟」。最後，關於中國社會的變化，經過疫情、清零與經濟下行，不少中國人已不再完全相信政府，也不再願意被官方「勸阻」，有簽證者照常能赴日，日本與香港的航空公司也照樣售票，意味著中國政府的「旅遊禁令」效果其實有限。