12月1日開工下雨變冷不憂鬱，星巴克表示，今「買一送一」uniopen聯名卡週一好友分享日，大杯熱美式57.5元、那堤70元；星巴克線上門市限定推出都會皮革質感新品，女神肩背包、托特包、證件掛牌，時髦又實用。根據CAMA CAFE官網，早餐咖啡「現折10元」LINE Pay優惠券，周周領券划算喝好康。《NOWNEWS今日新聞》記者整理本周咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。
星巴克：週一「買一送一」咖啡優惠！大杯熱美式57.5元、那堤70元
今開工遇到下雨又變冷，星巴克表示，全台門市uniopen聯名卡｜週一分享日 好星情由我OPEN，持uniopen聯名卡消費享飲料好友分享優惠，即日起至2025年12月31日（三）前每週一營業時間內，使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦低溫暖身的半價咖啡優惠！幫大家算好，平均一大杯熱美式57.5元、那堤70元。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。限使用uniopen聯名卡刷卡（含感應支付）或使用uniopen聯名卡（實體卡）之icash2.0（愛金卡）感應支付；不適用部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。
上班族眼睛一亮！星巴克「都會皮革質感新品」：線上門市限定
星巴克表示，線上門市限定推出「都會皮革質感系列」新品，以低調沉穩的黑皮革為靈感，結合品牌Logo細節，打造3款時髦又實用的配件，勾勒柔和弧線的「都會女神皮革肩背包」1180元、擁有收納大容量的「都會皮革托特包」1380元、編織設計搭配細緻女神銅章Logo的「都會女神皮革證件掛牌」550元，讓上班族都眼睛為之一亮。
CAMA CAFE：早餐咖啡「折抵10元」周周領LINE Pay優惠券
根據CAMA CAFE官網，12月有早餐咖啡「現折10元」優惠活動！即日起至12月31日，於「LINE Pay好康地圖」領取「10元優惠券」，結帳時使用LINE Pay付款單筆消費滿120元，即可「折抵10元」。
LINE Pay表示，參加活動前請務必先進入LINE Pay，依序點選「設定」→「服務條款」→「行銷資訊提供政策」，確認頁面上方是否已勾選同意，如未同意將無法獲得活動回饋。
提醒大家，每週每帳號限領1次，每週限量40000張發完為止；使用iPASS MONEY帳戶付款時，無法搭配LINE POINTS點數或LINE Pay優惠券折抵消費金額。
資料來源：星巴克官網、星巴克線上門市、CAMA CAFE官網、LINE Pay
