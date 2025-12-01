我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人陳揮文日前宣布告別主持長達19年多的飛碟電台招牌節目《飛碟晚餐》，網紅「歷史哥」李易修也宣布，12月1日起中廣的《歷史易起SHOW》也將收攤，更自爆是被前中廣董事長趙少康親自下令。對此，前立委邱毅發文狠批，幕後主導這2項人事調整的人，他判斷就是趙少康，而為什麼挑中陳揮文？他更判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文。邱毅29日發文指出，歷史哥支持鄭麗文，也支持舘長。在大選期間，歷史哥本邀請他常駐中廣節目，做固定來賓一起談政治、談歷史，只是他才去了一次，就被告知別再去了。歷史哥倒也坦白，直說是趙少康的因素。而在同一時間，王淺秋也告知他不能再邀他上節目了，原因也是趙少康。另外，邱毅認為，陳揮文被離職似乎複雜一些，因為有傳言說是因為他批評鄭麗文，但他判斷應該不是，鄭麗文沒有這個能力。台灣社會不是官本位，國民黨主席真的不大，想封殺誰的這種人事權，在野黨主席是做不到的。台灣社會是金本位，有錢就是大爺，才能決定媒體人的去留。所以他斷定是趙少康，因為趙少康是飛碟和中廣的老板。老板比黨主席有權多了。邱毅也怒批，為什麼挑中陳揮文這種老資格的媒體人？他判斷是有人想移禍江東，要嫁禍給鄭麗文，只是不知道是賴清德的意思，由趙少康執行？還是趙少康自己放不下恩怨的作為？其實這些媒體老板耍獨裁，指示直接下到節目製作人，是嚴重違反新聞自由的。