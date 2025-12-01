韓國政府近期大動作查緝柬埔寨太子集團，同時關於豬仔案件也有進展。韓國一名22歲朴姓大學生今年7月赴柬埔寨後失聯並遭虐殺的案件，於近日出現重大進展。涉嫌主導詐騙與殺害行為的中國籍朝鮮族男子，已於27日凌晨在金邊一家餐廳遭當地執法人員拘捕，為跨國犯罪調查揭開關鍵一步。
根據韓國媒體《韓聯社》與《SBS News》報道，消息人士指認，主嫌為中國籍朝鮮族男子李光浩。他被控在柬埔寨貢布省波哥山一帶活動，涉嫌綁架、虐待並最終造成朴姓學生死亡。警方透露，逮捕行動於凌晨約2時展開，李嫌被捕時正與數名韓國籍人士一同用餐。
事件源於朴姓學生7月中旬前往柬埔寨參與「就業博覽會」後失聯。韓方調查指出，他抵達當地後疑遭人口販運，以約2000至3000美元（約新台幣6萬至9萬元）被轉賣至由中國勢力掌控的波哥山詐騙園區。其間，他曾向家屬傳回求救訊息，但隨後失去聯絡。
家屬後來接獲帶有朝鮮族口音的勒索電話，對方要求支付逾5000萬韓元贖金（約新台幣120萬元），聲稱朴姓學生「涉及事故」。警方當時建議家屬切勿匯款，但僅過4日便再無法聯繫到失蹤學生。其後，一名同樣被囚禁的韓籍男子證實，朴姓學生被拘禁期間曾遭電擊、上銬、棒打等酷刑，全身瘀傷且無法行走，最終因休克陷入昏迷。
韓國國會議員辦公室公布的資料顯示，朴姓學生送醫途中因「酷刑導致劇烈疼痛」而死亡。其遺體在柬埔寨滯留兩個月，最終於專家抵達後完成檢驗，並在金邊火化，由家屬帶回韓國。韓國駐柬大使館現正研究是否能將主嫌引渡回韓國受審。
此外，柬埔寨當局已在10月起訴三名涉案的中國籍男子，指控其參與詐騙與暴力拘禁行為。韓國外交單位強調，將持續與柬埔寨合作，打擊跨國詐騙及人口販運，避免類似悲劇再次發生。
