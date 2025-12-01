我是廣告 請繼續往下閱讀

《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達18.9個百分點，看好度則為52.7％比21.5％。不過，台北市議員詹為元認為，其中還有一些隱憂，雖然江啟臣領先何欣純很多，但這時候最怕大家覺得一定當選，就不出去投票了。詹為元昨上《週末大爆卦》指出，不管是哪個縣市，國民黨內有人想要出來選舉，比如台南市之戰，立委陳以信要出來挑戰謝龍介，或者台中市要交班給江啟臣，楊瓊瓔出來挑戰。他認為，有人挑戰都是個人的權利，不要有任何謾罵，反而鼓勵跟支持。但有一點要控制好，就是戰線不能拖太長，到明年5、6月才決定人選，讓民進黨好整以暇。詹為元認為，有競爭就是好事，因有競爭可以提前炒熱選情，讓大家關注到這場選舉，但時間一定要往前儘早決定。而且農曆年後，國民黨內的初選，還包含藍白的問題。詹為元提到，藍委楊瓊瓔宣布參選，民眾黨也傳出立委麥玉珍要挑戰，代表有選舉、有初選，大家一起來努力。但是要儘量的把時間點往前拉，儘速整合好一組人馬，一致對外對抗民進黨，贏得選舉，還是最關鍵的。另外，詹為元說，台中市還有一些隱憂，從《匯流》這次民調看起來，江啟臣的確比目前領先何欣純很多，但選舉最怕的是耳語說：「你穩的」、「沒問題，一定當選的啦」，大家就不出去投票。所以有時候選前的民調大幅領先，大部分是客觀時機，但不能鬆懈。本次「匯流民調」由CNEWS匯流新聞網民調中心規劃執行，採用電話調查，分層比例隨機抽樣方式，調查日期為114年11月25日至26日晚間，調查對象為戶籍在台中市年滿20歲的台中市民。本次調查採用家戶電話與行動電話7：3結合方式，共計完成1208份有效樣本，其中市話848份，手機360份，抽樣誤差在95％信心水準下為正負2.82個百分點，調查依據內政部公布的最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理，經費來源CNEWS匯流新聞網。