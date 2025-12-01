（11:29更新，新增新北市長侯友宜說法）還是一滴都沒有！因淡北道路施工挖破管線，淡水區崁頂里、北投里等16里、約6.2萬戶從11月28日中午暫停供水，原公告恢復供水時間一延再延。台灣自來水公司表示，已在昨（11月30日）下午5點恢復供水。不過，實際上崁頂里、新春里等仍有許多居民無水可用，至今（12月1日）早上8點已無水可用超過68小時，停水戶自嘲：「淡水人已學會使用貓砂。」
針對淡水大停水，新北市長侯友宜今（1）天稍早表示，造成淡水居民不便深感歉意，這幾天一直緊盯復水進度，目前約有80%以上恢復供水，已設立窗口減免基本水費，並協調賠償機制，相關檢討與責任的追究，會要求闖禍的施工商負起責任。而截至今天上午11時止，記者所在的新春街還是無水可用，淡水家樂福、全聯飲用水都被掃光。
淡水停水戶自嘲：已學會用貓砂
淡水人在臉書社團「細說淡水」回報復水情形，一旦出現哪個社區水來了，底下總是刷一排「恭喜」、「羨慕」留言。許多人都是第一次覺得馬達進水聲是天籟。
無水可用的淡水人嘲諷說：「原來淡水不只是對外交通只有一條路，自來水也只有一條管。」、「淡水人已學會使用貓砂」、「外面下大雨，好想衝去洗頭」。而記者所在的新春街，至截稿前還是一滴都沒有，鄰居拿鍋接雨水，非常無奈。
淡北道路工程誤鑽破管線，台水稱已恢復供水
新北市工務局發布新聞稿說明表示，淡水大停水起因是淡北道路工程27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里、共約6.2萬戶。經台水搶修後，昨（11月30日）天下午5點已恢復正常供水。
地勢高處供水慢：里長協調加派水車
雖然台灣自來水公司說已經恢復供水，但新春里、新興里、崁頂里仍有許多居民，今（1）早打開水龍頭仍是一滴都沒有。對此，新春里里長莊志文向里民說明表示，搶修作業完成後，已逐步恢復供水，但新春里因地勢較高又是管尾、進水要等地勢較低補滿所以會較晚些供水，已協調台水加派水車定點支援。
責任歸屬與賠償：工務局將釐清事故原因
對於淡北道路施工挖破管釀淡水6.2萬戶停水超過38小時。新北市工務局新建工程處長簡必琦表示，有關事故責任與賠償問題，後續將與台水釐清探管與圖資套疊等溝通歷程，確認事發原因後，倘有承包商應負擔的責任，將依約檢討並予裁罰。
資料來源：台灣自來水公司、細說淡水、新北市工務局
