中央氣象署表示，今日至明（2）日白天桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花東地區、中南部山區零星降雨。中央氣象署今（1）日上午8時47分發布大雷雨警戒，提醒「新竹縣、苗栗縣」民眾注意，請慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，以及低能見度，持續時間至上午9時15分。
大雷雨警戒範圍
🟡8:47發布大雷雨即時訊息
📌警戒區域：新竹縣五峰鄉、苗栗縣南庄鄉、苗栗縣泰安鄉
📌持續時間：持續時間至上午9時15分
根據中央氣象署定義，大雷雨即時訊息發布方式以伴隨閃電之群聚旺盛對流為一雷雨事件以不同編號區別標示，依對流生命期採不定時更新方式提供最新即時訊息，例如午後對流生命期約1至3小時，根據移動位置及發展狀態隨時更新即時訊息；若同時發生２個或以上之群聚旺盛對流則採用不同的編號標示對流事件。
而旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。
中央氣象署今發布陸上強風特報，表示風力增強，1日下午至2日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請民眾特別注意。
資料來源：中央氣象署
