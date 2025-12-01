我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著洛杉磯道奇超級巨星大谷翔平正式宣布將參加明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），這股「大谷熱潮」瞬間引爆了日本當地的搶票大戰，更導致二手票務市場出現極度異常的價格飆漲。根據日本媒體報導，WBC日本隊賽事的門票在轉賣網站上已被炒作至天價，其中3月10日對戰捷克的內野指定席甚至喊價高達一張50萬日圓（約新台幣10萬元），令一般球迷望塵莫及。面對猖獗的黃牛行為，主辦單位也發出嚴厲警告，強調未經許可的轉賣行為是被嚴格禁止的。大谷翔平日前表態參戰，誓言帶領日本隊力拚連霸，這無疑為WBC賽事注入了一劑強心針，卻也讓票價徹底失控。觀察當前的門票轉賣網站，價格設定早已脫離常軌。以3月10日日本對捷克的比賽為例，原價2萬8000日圓（約新台幣4032元）的一壘側內野指定SS席，竟然被以10萬台幣的天價掛單出售。不僅熱門座位搶手，連一般座位的漲幅也相當驚人。3月8日日本對戰澳洲的比賽，原價僅6500日圓（約新台幣1310元）的內野指定席C，在轉賣網站上也標出了14萬日圓（約新台幣2.8萬元）的價格，漲幅高達約22倍。這種定價數十倍於原價的異常轉賣現象接連出現，顯示黃牛正試圖從這波棒球熱潮中牟取暴利。針對日益嚴重的轉賣亂象，包含MLB在內的主辦單位重申，嚴禁在未經主辦方許可的情況下進行門票轉賣。事實上，官方打擊黃牛並非說說而已。回顧今年3月同樣在東京巨蛋舉行的道奇隊與芝加哥小熊海外開幕戰，當時就曾發生多起違規轉賣事件。當時主辦單位在查獲後，直接祭出強硬手段，將違規轉賣的4張門票判定為「無效票」，讓花大錢買黃牛票的民眾不得其門而入。此外，當時日本警方也針對不正當轉賣行為採取行動，甚至出現了逮捕違法黃牛的案例。官方呼籲球迷切勿購買來路不明的高價門票，以免觸法或遭受財產損失。對於想要依循正規管道購票的球迷，接下來仍有幾波搶票機會。根據規劃，Lawson Ticket將於12月1日啟動第1次先行抽選販售，緊接著在10日進行第2次先行抽選。至於先搶先贏的販售階段，則預計從18日開始；同一天，主辦方之一的讀賣新聞等單位也將同步展開先行抽選販售。