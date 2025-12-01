我是廣告 請繼續往下閱讀

▲濱崎步轉發繁體中文的報導。（圖／翻攝自IG@a.you）

日本天后濱崎步11月29日在上海的演唱會前一晚臨時遭中國取消，原因是「不可抗力因素」，但她仍對著1萬4000個空位唱完全程，並PO上社群平台吐露心聲，有趣的是，這幾天濱崎步不停地在IG限動轉發繁體中文的報導，就連她PO出的演唱會現場照，也唯獨沒在微博發出，讓粉絲笑喊，「她超懂！」由於日本首相高市早苗在國會答詢時，說出「台灣有事，即日本有事」的言論，引來中國不滿，處處針對到中國演出的日籍藝人，濱崎步就是受害者之一，不知是否因為如此，濱崎步這幾天不停轉發繁體中文的新聞報導，內容都是她對著空座位表演的狀況，不少網友對濱崎步的另類抗議，表達讚嘆，「她超懂的！果然是日本人的高級嘲諷技能」。即便演唱會在前一天被取消，濱崎步仍如期「開唱」，只是這次迎接她的，是1萬4000個空位，她昨晚在臉書、X與IG同步分享演唱會現場照，並寫下，「即使面對14000個空座位，依然感受到來自世界各地TA滿滿的愛，對我而言，這是一場此生難忘的演出」。濱崎步也痛心表示，對於投入此次演唱會的工作人員感到抱歉，最讓她難過的，是沒辦法親自與來自世界各地的粉絲道歉，「至今我仍難以置信，也難以用言語表達，非常對不起。」值得關注的是，這些照片在全球各大社群平台同步公開，就是沒在微博公開。