福岡軟銀鷹隊本季將補強主軸鎖定在先發戰力，在與日、美多支球隊的競爭中脫穎而出，向中華職棒味全龍「台灣至寶」徐若熙（25）提出3年總額15億日圓（約合新台幣3億元）的大型合約，成功取得優先交涉權。但根據日本媒體《東京體育》報導，看似完成最大補強目標，但軟銀隊的先發陣問題仍未完全解決，其中以王牌有原航平恐成為自由球員、並可能順勢挑戰旅美，影響最大。
簽下徐若熙固然重要 但仍無法讓軟銀完全安心
徐若熙被視為台灣近年最頂尖的先發右投，最快球速 158 公里、擁有成熟控球與變化球深度，在台灣職棒 ERA 王者的表現獲多隊青睞。軟銀以重金誠意搶下，等同補上先發戰力最重要的一塊拼圖。然而，這未必能化解所有隱憂。
有原航平自由球員在即 去向未定成最大變數
33歲的有原航平本季合約到期，預計不會進入球隊的保留名單，將成為自由契約球員。他有意挑戰再度赴美，並同步評估加盟其他日本球團的可能性，去留至今不明。身為連續兩年中央聯盟最多勝的王牌級先發，一旦離隊，軟銀的輪值將再度出現巨大空缺。
軟銀內部對明年輪值存有多項隱憂，現有輪值投手能否維持穩定健康仍是未知數，前旅美右投史都華（Carter Stewart Jr.）本季因傷無一軍登板，能否完全復活仍屬問號，年輕投手能否頂上也無法確定。
雖然古巴左投莫伊內洛（Liván Moinelo）自明年起不再占用洋將名額，有助於提升整體投手調度彈性，但球隊內部仍認為 需要再補強至少一名以上的先發戰力。
根據報導，球團預期可能需要面對日、美雙方的競爭，因此提前鎖定多名在日本有實績的外籍投手，包括本季與橫濱DeNA合約到期的左投凱伊（Anthony Kay）等人，也都在軟銀的調查名單中。隨著球隊以三連霸、二連冠為目標，軟銀的下一步補強動作仍備受注目。
消息來源：東京體育
