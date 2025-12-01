中央氣象署表示，今（1）日開始，受到東北季風影響，北台灣、東半部將變成濕冷天氣，直到周末東北季風才會減弱。許多人煩惱衣服怎麼晾都不乾，久了之後還可能出現噁心霉味、細菌孳生，日本洗衣達人大貫和泉就分享「5招室內晾衣速乾法」，其中一點就是不要把衣服晾在客廳！
乾濕衣物一起放 18小時細菌暴增100倍
根據日本媒體《週刊女性 PRIME》報導，家事達人大貫和泉指出，細菌在潮濕的環境中特別容易快速繁殖，如果衣服沒有快速晾乾，或是把濕衣服跟乾衣服一起堆放，都會變成細菌繁殖的溫床。舉例來說，只要把穿了8小時的襪子和濕毛巾一起放進洗衣籃，在室溫25度下放置18小時，細菌量就會暴增100倍，聞起來還會很臭。
大貫和泉表示，不想讓衣服越洗越臭、累積細菌，就是要讓衣服儘快變乾。在5個小時內把衣服弄乾是最好的，能有效降低異味產生。因此衣服洗好不要長時間放在洗衣機中，要拿出來通風，以免發臭、助長細菌孳生。
5招室內晾衣速乾法
1、室內晾衣不要選客廳
日本知識型節目《news every.》節目分享，如果有搭配使用除濕機或電風扇，小空間的乾燥速度比客廳更快，建議可以在小房間中晾衣。
2、電風扇要和衣服平行
家事達人河野真希表示，室內晾衣使用風扇時，風向要沿著衣物「平行」方向吹，讓風可以穿過衣服與衣服之間；如果是垂直吹，風容易被單件衣物擋住，讓乾燥速度變慢。
3、依照厚薄、材質吊掛
大貫和泉建議，可以把較薄、短、易乾的合成纖維衣服掛在內側，前後則可以掛厚重的棉質與牛仔褲，可形成風流通道，加速乾燥。
4、避免把衣服曬在靠牆位置
靠牆的地方通風較差，風沒辦法吹到衣物靠牆的地方，而且牆面如果有髒污，可能沾到衣物，剛洗好的衣服又髒了。
5、厚重衣物「甩5下」更快乾
清潔講師杉美佐子指出，甩動衣服能讓纖維鬆開、立起，增加衣服接觸空氣的表面積，像是毛巾、毛衣等厚重衣物可以乾得更快。
資料來源：中央氣象署、週刊女性 PRIME
