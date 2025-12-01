我是廣告 請繼續往下閱讀

▲越南中部極端降雨突破以往紀錄，累積雨量超過1900毫米，帶來的災損估計逾3億4千萬美元、約新台幣107億元。（圖／美聯社／達志影像）

越南中南部近日再受惡劣天氣衝擊，受颱風天琴影響，多地傳出傷亡與財物損毀。越南農業與環境部轄下防災暨堤防管理局（VDDMA）通報指出，颱風引發巨浪與龍捲風，已造成至少一人死亡、三人失蹤，多項沿海設施受損。根據《越南快訊》報導，在林同省強烈海浪掀翻一艘小型竹編船，造成一名乘客遇難。當地亦回報有17個魚筏與26個海上養殖設施遭破壞，濱海道路 Ham Tien 1段約200公尺的海堤出現侵蝕情況，顯示沿岸地帶受創嚴重。另外在慶和省，受天琴颱風外圍環流影響，海上出現大浪，一艘編號 NT-90329-TS 的漁船於距離平田海灘約300米處沉沒，船上三人下落不明。省政府目前正與當地邊防單位合作，持續展開搜尋救援行動。截至目前統計，颱風造成的經濟損失估算超過5.6億越盾（約21.24萬美元），地方政府正逐一評估受損狀況，以補充更完整災情資料。氣象部門表示，截至周日凌晨4時，天琴位於中部外海，最大風速約每小時88公里，正以每小時3公里向北偏東緩慢移動。中南部地區原已因「50年最嚴重」的洪澇災害而疲於復原，自11月16日至22日的洪峰共奪走至少98條性命。VDDMA初步統計顯示，截至11月29日上午8時30分，共有963戶房屋倒塌、3390戶受損，另有約94.49萬頭家禽與牲畜死亡或被沖走，其中得樂省損失最為嚴重，達66.35萬頭。目前，廣治、峴港及廣義多數地區已完成洪災後的基礎修復。嘉萊省已修繕早前受海鷗颱風及洪水影響的輕度毀損房屋，並著手協助845間嚴重受損或倒塌的住戶。至於慶和省則需重建115間被沖毀的房屋，另有922戶需大規模維修。部分災區學校已復課，但慶和省仍有39校暫停上課。醫療與通訊服務也正逐步恢復，醫院與基層醫療站已重新開放，並持續進行消毒作業。越南衛生部已聯同廣寧、海防及胡志明市衛生單位派隊前往災區支援。同時，各主要電信商已修復受災省份的網路設施，通信服務大致回復正常。