新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里、新春里等仍有許多居民無水可用，至今（1）日早上8點已無水可用超過68小時，停水戶紛紛自嘲：「淡水人已學會使用貓砂」，新北市長侯友宜的臉書也慘被網友灌爆：「這樣的市府是如何讓人信任」、「欸，你會不會太慢」、「你要確定欸」等。根據新北市工務局說明，淡水大停水起因是淡北道路工程27日進行主線高架橋基樁挖掘時，施工廠商不慎鑽破自來水管線，自28日凌晨0時起減壓供水，中午過後暫停供水，影響範圍涵蓋淡水區16個里、共約6.2萬戶。同時，自來水公司雖然說30日已經恢復供水，但新春里、新興里、崁頂里仍有許多居民，1日一早打開水龍頭仍是一滴都沒有。在許多居民仍無水可用的情況下，侯友宜今一大早卻發文指出：「淡水地區自來水搶修作業昨已完成接管，至稍早6點，停水區域仍僅有八成恢復正常用水」，吸引大批網友留言痛罵：「週一才想到有選區停水3天了嗎？復水有八成你要確定欸？」、「週一上班了！突然想到了？」、「請你去提水來回跑個6、7趟，還帶著小孩一起，你就知道什麼感受」、「市長，耶誕城好玩嗎？」、「早上快8點了，新市鎮都還沒有水可以用」」、「不曉得8成從何而來？光看這底下的留言，分明大部分都沒水可用」、「市長，濱海路一段到現在仍然沒水喔」、「沒水就不要一直亂壓時間，再一直延，直接說會停3天」等。