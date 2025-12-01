近年來共享機車盛行，其中GoShare因服務據廣與車輛數量多，成為不少台灣人代步的好工具，而GoShare為了衛生著想，每輛車都會提供安全帽拋棄式頭套，但使用上會有太過顯眼、毀壞髮型等問題。但近日就有機車族表示，突發奇想發現安全帽頭套不必戴在頭上，可改包住安全帽，同樣可以避免衛生疑慮，讓一票台灣人長知識，大讚直呼「現在才知道！」
GoShare安全帽頭套先別戴了！神用法公開百萬人讚爆
有女網友近日在Threads分享影片，表示因為男友的發現，自己長大以來，第一次發現原來共享機車GoShare內附的衛生頭套，可以不戴在自己頭上，而是拿來套安全帽的。
貼文曝光後，至今已吸引超過224萬人觀看、4.7萬人按讚，不少機車族全被該用法給震撼到，驚訝直喊「全台灣當過自助餐阿姨的人都謝謝你」、「到底一開始是誰說要戴在頭上的」、「請把影片新增在GoShare的教學影片中，立刻馬上」、「我無法接受我戴在頭上這麼多次，現在才看到這篇文」。
GoShare安全帽發臭爭議！遇「1情況」更易悶出異味
據了解，GoShare為電動機車品牌Gogoro所推出的電動機車共享服務平台，用戶只要具備中華民國「普通輕型機車」駕駛資格，透過手機APP註冊後即可自由租借騎行，而多數Goshare機車箱內都會附上兩頂安全帽，以及兩個安全帽內襯衛生髮套。
由於安全帽使用太久，Goshare部份安全帽都會有發臭等問題，《NOWNEWS今日新聞》過去就曾租借一台共享機車時，當時因正逢雨天，上位使用者戴著安全帽淋濕後放回車廂，但因沒有特別晾乾導致安全帽發臭。
GoShare頭套超實用！包帽不亂髮，衛生滿分不尷尬
針對衛生安全疑慮等問題，GoShare特別窩心提供共用安全帽拋棄式頭套，類似髮網、浴帽等造型，讓民眾可以直接使用，不過多數人直接戴上後，頭套的白色部分都會顯露在外，特別引人注目，加上使用後還會讓頭髮造型變亂，導致有部分人堅持不想戴。但這次神人驚奇發現，換個念頭改把頭套包住安全帽，不僅仍保持衛生，還不會讓頭髮造型亂了，更不會引人注目。
針對安全帽清潔問題，GoShare官方曾回應，GoShare本身有24小時的外勤巡檢團隊，全天候完成車輛巡檢、清潔和消毒。GoShare鼓勵用戶在使用上遇到問題，都可以即時透過APP線上客服或是問題回報反饋，都會儘快安排外勤前往處理。同時，GoShare也在用戶管理上採積分與信用機制，針對惡劣的使用行為，會進行相應停權處理，甚至會終身停用帳號，以此保障其他用戶權益。
資料來源：GoShare
