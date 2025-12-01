我是廣告 請繼續往下閱讀

GoShare安全帽頭套先別戴了！神用法公開百萬人讚爆

第一次發現原來共享機車GoShare內附的衛生頭套，可以不戴在自己頭上，而是拿來套安全帽的。

▲GoShare附贈的白色頭套通常會拿來戴在頭上，但有內行建議可以改套上安全帽上，依然可以避免衛生問題。（圖／翻攝Threads）

GoShare安全帽發臭爭議！遇「1情況」更易悶出異味

▲多數Goshare機車箱內都會附上兩頂安全帽，以及兩個安全帽內襯衛生髮套。（圖／GoShare臉書）

GoShare頭套超實用！包帽不亂髮，衛生滿分不尷尬