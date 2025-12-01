我是廣告 請繼續往下閱讀

《CNEWS匯流新聞網》上月30日公布「台中市長選舉民調」，調查內容涵蓋市民對盧秀燕擔任市長及市府團隊的滿意度，結果顯示，非洲豬瘟事件告一段落後，仍有6成2市民肯定盧秀燕施政表現，另有6成市民對市府團隊表示支持與肯定。精神科名醫沈政男說，盧秀燕往2028大選繼續邁進；國民黨將在台中長期執政。沈政男說，盧秀燕的施政滿意度達到62%，這證明她已經成功度過此前非洲豬瘟台中防疫疏漏的風暴。沈政男分析，疫情未擴散是關鍵，顯示台中市政府的疫調並未過遲，加上廚餘蒸煮管控的主因中央與地方都有責任，因此盧秀燕的滿意度並未受到傷害。沈政男觀察，儘管綠營曾就非洲豬瘟事件對盧秀燕強力攻擊，但事實證明「沒有用」。他認為，綠營一直困惑於盧秀燕的滿意度何以始終居高不下，不受各種負面新聞影響，原因在於綠營用有色眼光看待市政，而台中市民的想法並非如此。他認為，盧秀燕能夠度過這次疫情危機，彰顯了她體察民意並適切因應的政治天分，以及女性政治人物常見的耐心與柔軟，很快就將危機控制下來，這使她等於向2028年又邁進了一步。沈政男繼續引用同一份民調指出，立法院副院長江啟臣以43.9%的支持度，大幅領先民進黨的綠委何欣純25%，雙方差距將近19%。沈政男判斷，考慮到台中市藍白政黨支持度合計約45%，高於綠營的26%，雙方差距應落在10%至15%左右。但他強調，無論如何，這都是兩位數的差距，顯示2026年台中市長選舉一局顯然將由江啟臣拿下。沈政男總結，目前台中市的政黨板塊在六都中是藍白領先綠營最多的地方，民進黨不可能贏得2026年的台中市長選舉。他預測，在盧秀燕即將完成8年任期後，江啟臣接下來也可能執政8年。他認為，加上民進黨在台中政治人物栽培上青黃不接，以及前市長林佳龍未能連任，導致民進黨在台中重新執政遙遙無期，因此，國民黨將在台中市長期執政。