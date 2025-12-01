我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冬陽果漾三件組禮盒。（圖／O&CO提供）

▲O&CO最受歡迎的油醋禮盒「世紀風味油醋五件組禮盒」。（圖／O&CO提供）

耶誕節將至，除了參加各式慶祝活動，也能透過日常料理增添儀式感與美味，為節慶氛圍再加分。以地中海食材傳遞精緻飲食風格的OLIVIERS&CO，延續對地中海風味與純淨飲食的堅持，在歲末前夕推出備受期待的耶誕限定系列商品。從橄欖油、葡萄香醋到綜合香料海鹽，以高質感的品味設計，將法式餐桌的優雅與節慶的歡愉，封存在每一件美饌之中。屢獲紐約橄欖油大賽金獎、來自義大利普利亞具有獨特芳香的沙賓諾里昂尼橄欖莊園，打造「耶誕限量設計橄欖油」，瓶身飾有迷人的花卉圖案，融合經典的耶誕色系，施以聖誕的溫暖魔力，是歲末料理最佳的佐味幫手。O&CO最受歡迎的油醋禮盒「世紀風味油醋五件組禮盒」，有羅勒油、檸檬油、綜合香草橄欖油、無花果醋與覆盆子莓果香醋等五種風味。今年以雙層設計乘裝小巧可愛的50ml容量。「冬陽果漾三件組禮盒」兩款明星商品—黃檸檬橄欖油與羅勒橄欖油、和季節限定的百里香&百香果醋，三種夢幻風味油醋組合，是佳節送禮的極致之選。「世紀風味橄欖油三件組禮盒」將三款最受歡迎的世紀風味橄欖油：羅勒、檸檬、紅甜橙，用方便攜帶的100ml馬口鐵包裝，適合喜歡一次品嚐多樣風味的橄欖油美食家，或是喜歡戶外料理的玩家。 「日常美好四件組禮盒」精選O&CO最暢銷的料理聖品：210°熱炒專用橄欖油、羅勒橄欖油、特級摩地納葡萄香醋、綜合香料海鹽，精緻的容量，一次擁有O&CO最實用的風味，創造日常料理的美好食光。品牌指出，關於橄欖油與葡萄香醋的使用，一般大眾最普遍的認知是與生菜沙拉一起佐味享用，但其實橄欖油醋入菜甜點也可以帶來絕佳的風味層次。像是以橄欖油和葡萄香醋入甜點，並不會讓蛋糕變酸或變油，而是透過這兩者的香氣與質地，來幫甜點拉出更加立體、更有深度的風味。葡萄香醋對甜點的效果有如加一點酸讓風味更「跳出來」，所以用在巧克力、莓果、黑櫻桃、無花果等食材上是非常絕配的。