麥當勞表示，歲末雙享祭「買一送一」在門市現場或歡樂送都有優惠；最新麥當勞APP放送11大優惠券，免費送漢堡、薯條、玉米湯。肯德基「炸雞＋蛋撻」69元超驚點優惠倒數最後一天，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算速食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞買一送一！免費送漢堡、薯條、玉米湯 本周優惠券一覽
◾️麥當勞歲末雙享祭「買一送一」優惠券倒數！即日起至12月9日（或售完為止），全台門市現場或歡樂送優惠都能用，電子優惠券點此看。最划算「買一送一」喝焦糖奶茶（冰）、金選美式（熱/冰）、可口可樂、零卡可口可樂、雪碧、檸檬風味紅茶。
早餐「薯餅」兩件59元、「豬肉滿福堡」兩件69元、「現烤焙果」兩件89元、「6塊麥克雞塊」兩件99元；主餐兩件99元組合有麥脆雞腿（原味／辣味）、大薯、6塊麥克雞塊，「四盎司牛肉堡」則是兩件149元；雙人餐209元爽吃指定雙主餐搭配4塊麥克雞塊、中薯、2杯38元飲品。
提醒大家，雙享優惠限同品項，不可混搭不同品項使用；麥脆雞腿2塊99元優惠限同口味，部位恕不指定、更換。
◾️麥當勞「免費送漢堡、薯條、玉米湯」本周11大優惠券！最新APP全球版門市限定，即日起至12月7日，早餐時段單點經典滿福系列「免費送薯餅」、單點陽光蛋堡系列「免費送薯餅」。
買超值全餐「免費送漢堡」、單點6塊麥克雞塊「免費送小薯」、買超值全餐「免費送小杯玉米湯」、單點極選系列漢堡「免費送中薯」、買超值全餐「免費送4塊麥克雞塊」、單點四盎司牛肉堡「免費送小杯玉米湯」、買超值全餐「免費送小薯」、單點麥香魚／麥香雞「免費送38元飲品」、單點大麥克／勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡「免費送小杯玉米湯」、單點麥脆雞腿（原味／辣味）1塊「免費送小薯」，
肯德基：「炸雞＋蛋撻」69元！超驚點優惠最後一天
肯德基表示，今12月1日最後一天，「A＋B」49元起超驚點優惠，最低下殺47折！《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「雙色轉轉QQ球＋小可樂」49元、「炸雞＋蛋撻」69元最划算。
◾️「A區＋B區」49元菜單
A區：原味蛋撻、雙色轉轉QQ球、四塊上校雞塊。
B區：百事可樂（小）、七喜（小）、檸檬紅茶（小）、無糖綠茶（小）。
◾️「A區＋B區」69元菜單
A區：咔啦脆雞、八塊上校雞塊、花生嫩雞蛋堡、吮指嫩雞蛋堡。
B區：雞汁飯、香酥脆薯（小）、百事可樂（中）、原味蛋撻、玉米濃湯（小）。
資料來源：麥當勞、肯德基
