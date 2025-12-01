我是廣告 請繼續往下閱讀

「潛艦國造」原型艦海鯤號日前風光進行5次海上測試（SAT），不過根據《鏡報新聞網》報導，有台船知情人士透露，海鯤號潛艦在乾塢進行岸測時發生錨機系統故障，因此5次海測，艦上都沒有錨，出海不僅是違法，更是拿全體船員生命開玩笑，把造價256億元的首艘原型艦安全當兒戲，萬一在海上發生任何災難，後果堪憂。國民黨立委徐巧芯今（1）日質詢此事，海軍參謀長邱俊榮脫口說，海鯤號只是在測試，數據不需要很精準，讓徐巧芯傻眼。立法院外交國防委員會今邀國防部長顧立雄備詢，徐巧芯引述《鏡報》質詢，海鯤號測試時錨機系統已損壞並送修，質疑潛艦未裝錨出海不僅可能違反規定，更是拿船員生命安全當兒戲，她直言，既然已知錨機損壞，為何不等待調校完成後再測試，是否為了趕進度而「碰運氣」，不顧船員的安全？邱俊榮回應，潛艦的錨主要用於航經狹窄水域或進出港時的緊急減速，一般潛航時並不使用。他解釋，錨機是在原廠測試中發現元件需更換才送修，當時經過專業團隊和船上官兵的嚴密評估，在主備動力系統正常、有拖船警戒支援下，錨機並非本次浮航測試的必要條件。徐巧芯不滿再反問，錨機是必要的航安設備，國防部是否能接受未來所有海測，甚至成軍後錨機損壞也無妨？邱俊榮區分了建造測試階段與服役執勤艦的不同，並表示前者有替代方案。不過徐巧芯追問，測試數據是否需要精準時，邱俊榮一度回應，本次測試重點在高轉速，數據「並不需要很精準」。徐巧芯對此言論傻眼，認為國防部不該在國會說出海測「不需要很精準」的話，並批評國軍上次是潛望鏡，這次是錨機，測試總是「丟三落四」。她強調，安全問題、測試數據的準確性都至關重要，國防部應該以最嚴謹的方式監督台船。國防部長顧立雄則總結說明，他重申國防部秉持「安全仍是首要考量」，每次海測都經過完整的風險評估。他澄清，錨機送修是基於專業需求，否認有任何政治性考量或急著趕進度。他表示，錨機系統預計將於12月中旬之後回裝，屆時會進行下錨與起錨的操作功能測試。徐巧芯最後也對潛艦國造相關的人事異動頻繁表達擔憂，提到從台船董事長到海軍司令等職位變動過快，恐影響資訊銜接與外界信心，呼籲顧立雄應穩定相關測試人員，避免外界產生「人事拼裝車」的不安全感。