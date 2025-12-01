全聯日前才剛突然公告，因接獲高雄市衛生局通知，即日起下架「台灣鯛魚排（大）200g」，接受消費者退換貨或退款，但並未特別說明下架原因。高雄市衛生局今（1）日表示，全聯鯛魚排檢出動物用藥超標，高雄各分店已售出4080包、下架408包，讓不少消費者不滿表示：「魚早就吃完了」、「每次都吃進去了才說」。
高雄衛生局：全聯鯛魚排檢出動物用藥
高雄市衛生局指出，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。
高雄分店已賣出4080包吃下肚、下架408包
衛生局調查，路竹中正分公司進貨該批違規產品共24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。
全聯、大全聯：所有批次都已全面下架
全聯今（1）日表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的台灣鯛魚排，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。
「恩氟喹啉羧酸」是什麼？水產品禁止使用
「恩氟喹啉羧酸」讀音同「恩福葵林縮酸」，是一種動物用藥，但台灣並未核准使用在水產品，因此鯛魚排依照規定不得檢出有「恩氟喹啉羧酸」。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，若是過量使用恐增加腎衰竭、神經病變的風險，動物會出現嗜睡、抽搐等狀況。
高雄衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。
消息來源：全聯、高雄市衛生局
我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市衛生局指出，10月間執行高雄市「114年食品抽驗計畫」，抽驗12件市售水產品，其中於全聯路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大）（效期:2027年9月16日）」產品，檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，違反「不得檢出」檢驗標準，11月27日派員至該分公司稽查。
衛生局調查，路竹中正分公司進貨該批違規產品共24包，已全數售出，架上已無該批產品，同時通知全聯總公司立即辦理該批違規產品下架回收並主動通知消費者。經查高雄市各分店共進貨4488包、已售出4080包、下架408包。該產品上游來源為雲林縣，已函移所轄衛生局查察憑辦。
全聯、大全聯：所有批次都已全面下架
全聯今（1）日表示，廠商提供的SGS檢驗結果顯示該商品未檢出相關疑慮成分，目前正等待衛生局複檢及廠商複檢結果出來。全聯、大全聯已第一時間將該商品不分批次全面下架，若民眾購買到「效期為2027/9/16」的台灣鯛魚排，可持原發票與原商品至原購買門市，全聯、大全聯將全力協助辦理退換貨或退現。
「恩氟喹啉羧酸」讀音同「恩福葵林縮酸」，是一種動物用藥，但台灣並未核准使用在水產品，因此鯛魚排依照規定不得檢出有「恩氟喹啉羧酸」。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海曾表示，若是過量使用恐增加腎衰竭、神經病變的風險，動物會出現嗜睡、抽搐等狀況。
高雄衛生局提醒，購買該批產品消費者可持發票或產品向原購買商提出退換貨，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。
消息來源：全聯、高雄市衛生局