我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗在上月發表「台灣有事」相關言論後，中國祭出限日令等多項反制，日本與中國關係急劇惡化。不過最新民調顯示，日本民眾大多認為「台灣有事」的發言正確無誤，且高市早苗內閣的支持率居高不下，高達75%，是高市早苗上任之後，連續第二個月維持超過七成高支持率。最新民調結果顯示，高市內閣支持率為，較上次10月的74%上升1個百分點，維持在高水準。「不支持」內閣的比率則下降1個百分點至在支持高市內閣的理由中，「人品值得信賴」為37%佔最多，其次是「有領導力」34%、「政策好」30%。不支持原因則以「內閣以自民黨為中心」占35％居首，「人品不值得信賴」占30％。民調也顯示日本民眾最關切的還是物價與生活成本。55%希望高市內閣優先處理「物價」，32%希望優先處理「經濟成長」，「外交與安全保障事務」優先的比率是31%。而針對高市早苗在國會答辯中，提及「台灣有事」可能會行使集體自衛權的發言，55%認為恰當，30%認為不恰當。這是近期民調中支持「台灣有事」發言最高的日本民調之一，其他民調也大多呈現支持高於不支持的比例。民調也關注了經濟議題。日本政府於28日通過2025年度追加預算，作為抑制高物價、推動成長投資等政策的財源。有35%的受訪者認為這項經濟對策能有效抑制物價上漲，不過有40%的受訪者認為無效。這份民調是由日本經濟新聞社與東京電視台於11月28日至30日進行，針對18歲以上男女隨機撥打手機與市話進行抽樣採訪，共有1006名民眾作答，回答率41.4%。