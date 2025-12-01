我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界盃男子籃球亞洲區資格賽「台日大戰」第二部曲將於今（1）日晚間7：00在新莊體育館重燃戰火。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.30）

世界盃男子籃球亞洲區資格賽「台日大戰」第二部曲將於今（1）日晚間7：00在新莊體育館重燃戰火。雙方交鋒首戰由日本90：64大勝中華隊，而中華隊也宣布更換12人名單，阿巴西、林秉盛將替換成關達祐、譚傑龍。對此球評李亦伸也做出點評，他直言中華隊主場對日本勝算大概「45%」，但前提是要將「籃板、防守、三大得分主力發揮」這三件事做到完美，才有一點點機會。另外也希望主帥圖齊能做出用人調整，希望能讓199公分的前鋒謝宗融打到先發，增加禁區高度和對抗性。李亦伸直言這是一場「55-45」的比賽，但前提是中華隊要打得非常出色，不過他也直言日本「並非世界級球隊」，沒有八村壘、沒有河村勇輝和比江島慎，與之前打世界盃和奧運不是同一支球隊，只能在亞洲堪稱一線罷了。「中華隊並沒有說打不贏日本，但要打得非常頑強，沒有犯錯空間，三分要準、籃板要撿。」李亦伸表示，中華隊陣容有缺陣，少了賀丹和賀博，在鋒線對位上出現缺口，所以一旦三大得分主力陳盈駿、林庭謙、盧峻翔沒有發揮，球無法流動，就會遇到很大的麻煩。李亦伸表示，這並非不可能的任務，但是中華隊要做到完美，修正好第一場比賽犯下的錯誤，那還是有一些機會，球隊還有一絲機會。李亦伸對於陣容也有一些看法，他認為圖齊教練需要把林秉聖、阿巴西、謝宗融和曾祥鈞用到最好，「周桂羽不是不能用，他的防守經驗和拚勁還是能派上用法，我認為中華隊先發需要做出調整，199公分有速度和對抗性的謝宗融，可以頂替上來，讓周桂羽從替補上來。球評認為，圖齊必須用好自己的陣容，這樣中華隊才能打出更好的競爭力。「出色的防守、鞏固禁區，三大得分主力有發揮，那中華隊就有機會贏球。」李亦伸最後如此說道。不過根據昨天中華籃協釋出的出賽12人名單，阿巴西因在首戰上半場就拉傷左大腿，第4節仍帶傷奮戰，賽後傷勢腫脹明顯，可能須休養兩週。林秉聖首戰僅上場4分24秒，此役也遭到割愛，改由關達祐與譚傑龍補進名單。