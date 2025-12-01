我是廣告 請繼續往下閱讀

▲壯壯的穿搭既時尚又性感。（圖／壯壯提供）

▲壯壯是本次活動唯一受邀的台灣嘉賓。（圖／壯壯提供）

本土啦啦隊女神、樂天桃猿應援團團長壯壯（沈立心）去年開始應援韓國水原足球俱樂部，從台灣紅到南韓，人氣極高；日前還出席在首爾聖水洞舉辦的BLUE ELEPHANT旗艦店開幕活動。壯壯與一眾明星一同受邀，她身穿一件白色大U領背心，搭配大衣外套，秀出完美身材曲線，壯壯笑說自己既然受邀了，當然要盛裝出席：「不能丟臉呀！」BLUE ELEPHANT旗艦店開幕活動在11月28日舉行，現場採邀請制度，集結了韓國與海外多位藝人、創作者與時尚界人士，活動氣氛熱鬧亮眼。本次活動中，最受關注的莫過於唯一受邀參與的台灣嘉賓壯壯。以啦啦隊長與創作者身分活躍的她，在現場吸引不少目光，也親身感受了首爾近期最受矚目的潮流氛圍。壯壯說自己收到邀請既驚喜又期待：「」她也分享在現場和不同國家的創作者交流，收穫不少：「每次參與國外的活動，都會遇到新的想法和能量，真的很開心能有這樣的體驗。」活動現場也提到品牌接下來在台灣的市場計畫，包括電商平台上線與預計於2025年1月於高雄推出快閃櫃位，讓台灣消費者能更容易接觸到相關產品與風格。近年聖水洞逐漸成為韓國年輕族群的時尚聚集點，此次活動吸引不少海外關注，而壯壯的亮相也再次展現她在跨國場合中的高人氣與討喜魅力。現年34歲的壯壯目前除了是職棒樂天桃猿應援團團長，還是職籃P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊Formosa Sexy的一員，足球部分則從去年開始加入水原足球俱樂部，壯壯的IG目前有91萬粉絲追蹤，可見她的超高人氣。