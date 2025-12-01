我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恩利（左）說因為秦昊（右）在，他才敢嘗試上綜藝節目。（圖／翻攝自YouTube 優酷綜藝）

伊能靜和前夫庾澄慶（哈林）的兒子庾恩利（小哈利）近來登上中國綜藝節目《快樂趣吹風》，和繼父秦昊同台，不過出場卻是用恐怖箱的方式，只見恩利趴在桌子底下，被當成恐怖箱的物品，秦昊見了馬上把他拉出來，緊張說，「回去別跟你媽說！」把大家逗樂。恩利登上《快樂趣吹風》，和繼父秦昊同台，出場時被當成恐怖箱的物品，蹲在桌子底下，秦昊和徐志勝摸恐怖箱揭曉嘉賓，秦昊摸著摸著還說，「是一個活物」，後來才發現是恩利，秦昊馬上緊張，「趕緊出來！回去別跟你媽說。」這也是恩利綜藝首秀，秦昊問，「你不是不參加綜藝嗎？怎麼跑來了」恩利說，「就因為你在我才來的。」可見對這位繼父的依賴。兩人也在車裡暢聊生活經歷，恩利說自己不怕密室逃脫，只是容易被嚇到，秦昊說是因為他還年輕，年紀越大膽子會越小，沒想到恩利走心說，「（因為）越珍惜。」讓秦昊傻眼，「聊點開心的！別聊爹味這麼重的。」這才把話題轉到夜店上，恩利說之前去了柏林的夜店，秦昊參加過2次柏林電影節，有次是伊能靜陪他去的，但都沒能去夜店朝聖，還要恩利找機會帶伊能靜感受一下，言談間滿是寵愛。