擁有「幽靈指叉」的美國職棒大聯盟（Major League Baseball）紐約大都會日籍投手千賀滉大在今年休賽季成為交易市場的熱門人選，不過據美媒《The Athletic》記者薩蒙（Will Sammon）的報導表示，千賀已向球團表達希望留隊的意向。儘管千賀手握「部分交易拒絕權」，可指定10支不願被交易的球隊，但仍因合約太「物美價廉」讓各隊都想加入競爭。
前半季表現亮眼 後半遇傷勢與低潮
千賀滉大2023年登上大聯盟就繳出亮眼成績，先發29場、防禦率2.98，並在國聯年度新人王票選名列第二。然而2024年受傷勢所困，例行賽僅投1場、季後賽出賽3場。
本季進入旅美的3三年，千賀前半段狀態極佳，共投77.2局、防禦率僅 1.39；但後半段僅投35.2局、防禦率攀升至6.56，表現大幅下滑，9月初更被球團下放到小聯盟調整。
千賀本季最終先發22場，繳出7勝6敗、防禦率3.02、109次三振。6月因右大腿後側拉傷進入傷兵名單，7月重返球場後狀態未見明顯回溫，最終在小聯盟結束整個球季。
千賀滉大喊話留大都會 合約物美價廉仍成交易熱門
《The Athletic》報導指出，千賀近期向球團明確表示「希望留在大都會」，而非被交易至其他球隊。然而，由於今冬自由市場缺乏頂級先發投手，加上千賀的合約剩餘2年僅2400萬美元（約合新台幣約7.5億），可謂物美價廉，因此吸引多支球隊表現出高度興趣。
值得一提的是，千賀現在擁有「部分交易拒絕權」，可指定10支不願被交易的球隊，但大都會仍能自由與聯盟半數以上的球隊進行談判，使得被交易的可能性依舊存在。大都會積極
大都會今年無緣季後賽，休賽季補強首要目標便是先發投手。外界普遍認為，他們可能競逐西武獅王牌今井達也，若老虎有意釋出王牌史庫柏（Tarik Skubal）大都會也可能豪砸大約網羅。
消息來源：《The Athletic》
