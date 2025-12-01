淡水因淡北道路施工挖破管線，崁頂里、北投里等16里、約6.2萬戶從11月28日中午起就暫停供水，台灣自來水公司表示，已在昨（11月30日）下午5點恢復供水，但其實還有部分地區無水可用！居民只能到處找水車取水，礦泉水甚至出現售完，只能跑到關渡等區域買水，還有社區直接叫水車到水塔灌水。《NOWNEWS》整理水車1輛多少錢？停水加壓馬達要關嗎？停水時間與範圍要去哪查詢？停水常見問題一次看。
水車1輛多少錢？怎麼申請？
淡水停水時間不斷延長，已經來到第4天，當地居民叫苦連天，Threads有民眾分享，有社區管委會直接叫來水車往水塔灌水，讓住戶有水可用，成為沙漠中的綠洲。有其他人好奇，1輛水車要花多少錢？根據台北自來水事業處表示，一般民眾如果因個人因素，需要由北水處水車送水，可以向轄區分處工程股聯繫。
停水要關加壓馬達嗎？
經濟部台灣自來水公司曾提醒，「停水期間關閉抽水機電源」，也就是要把加壓馬達關掉，以免抽水馬達因空轉故障甚至發生火災。全能委託所也指出，停水期間如果沒有立刻把加壓馬達關閉，加壓馬達感測到管線壓力消失後，就會開始進行抽水和加壓運轉，造成馬達內部充滿了空氣。一旦停水解除並恢復供水後，入水管的壓力就會大於供水管，導致加壓馬達無法正常抽水與加壓送水。長時間空轉會導致加壓馬達的內部零件產生高溫，增加故障風險。
停水時間、範圍怎麼查？
經濟部彙整「停電與停水查詢」資訊，停水部分，民眾可依供水區域查詢，台北市由台北自來水事業處供水，可撥打免費電話1999（市民專線）查詢。其他縣市為台灣自來水公司供水，可打免費電話1910查詢。另外也可上台水或北水網站查詢。如果家中是台灣自來水公司服務範圍，可加入「台水公司停水公告查詢系統官方LINE」，按下「訂閱停水資訊」的按鈕，並輸入住址，未來停水時會先傳訊息通知。
📌停水電話查詢：免費電話1999（北水）或1910（台水）
📌台水網站：https://www.water.gov.tw/、台水停水減壓公告查詢
📌北水網站：https://www.water.gov.taipei/、北水施工停水查詢
資料來源：台灣自來水公司、台北自來水事業處、Threads
