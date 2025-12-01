我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Kiwi姐姐結婚了！許多粉絲都留言獻上祝福。（圖／翻攝自IG@kiwiwihi）

▲Kiwi姐姐（左）曝光結婚影片，非常浪滿可愛。（圖／翻攝自IG@kiwiwihi）

33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（30）日她在IG公開結婚喜訊，讓不少人驚訝，穿著婚紗的她洋溢著幸福笑容，笑喊，「未來也請繼續關注高太太的生活唷」並表示這場婚禮想了好久、藏了好久，要大家原諒她這麼低調，不忘謝謝老公的陪伴。kiwi姐姐在IG分享婚禮影片，讓許多粉絲驚訝她默默結婚了，kiwi姐姐也說，「我在回想今天的我，有沒有哭到十包衛生紙，有沒有笑到腹肌都長出來？這場婚禮，真的讓我深深感受到，原來有這麼多人愛我們。」kiwi姐姐感謝粉絲多年的陪伴與祝福，希望大家繼續關注成為「高太太」的她，「原諒我那麼低調，以後就開始高調囉嘻嘻！」許多粉絲都留言，「真的太低調啦～祝福超美的kiwi姐姐幸福快樂」、「有夠美 我準備好被閃瞎了」、「哇～恭喜」、「高太太請放閃不用客氣」。kiwi姐姐雖然才33歲，但其實已經當兒童台姐姐13年了，當年經歷過初賽、複賽、決賽，甚至培訓時還會先去幼兒園，裡面隱藏著祕密考官，決賽時一字排開，點到名字的人代表出局，要直接走出去攝影棚，讓kiwi大嘆非常殘忍。